Zehirsiz temizliğin şifreleri



Fırın Temizliği

İki çorba kaşığı natural sabun, iki çorba kaşığı karbonat, bir tatlı kaşığı portakal ve limon yağı, yarım fincan sıcak su



Yapılışı: Fırınınızı 15 dakika kadar 140 derecede ısıtın, daha sonra fırını söndürüp kapağını açık bırakın. Temiz bir sprey şişesinde sabun, karbonat ve esans yağı karıştırın. Suyu ekleyin ve çalkalayın. Fırının iç duvarlarına sıkın ve 20 dakika bekleyin. Bir bezle silip durulayın.

Fırının temizliğini kolaylaştırmak için fırınınızı her kullanımdan sonra sirkeli suyla silip kurulayın.

Buzdolabı ve dondurucu temizliği

Üç çorba kaşığı karbonat, bir fincan sirke ve sıcak su



Yapılışı: Bir kaba sıcak su koyup içine sirke ve karbonatı ekleyin. Buzdolabının fişini çekin. Buzdolabını tamamen boşaltıp yukarıdan aşağıya doğru temizleyin. Ayda bir kez bu işlemi gerçekleştirin.

-Buzdolabınızdaki kötü kokuları yok etmek için bir pamuk parçasına bolca vanilya dökün. Sonra su dolu bir bardağın içine atarak buzdolabınıza koyun. Dolabınız mis gibi kokacaktır.

-Buzdolabındaki nemi almak için; dolaba içi tuz dolu bir kap koyun.

Mutfak yüzey temizliği

Sekiz litre ılık su, yarım bardak sirke, yeterince arap sabunu



Yapılışı: Tüm malzemeyi ılık suda karıştırın. Sabunu aktif hale getirmek için iyice karıştırın. Mutfak yüzeylerine gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz.

KESME TAHTASINI TEMİZLEMEK

Kesme tahtasını temizlemek, mikrop ve bakterilerden arındırmak kısaca dezenfekte ekmek için ihtiyacınız olan 2 malzeme var: Limon ve tuz!

Yapılışı: 1 tatlı kaşığı tuzu kesme tahtasının üzerine serpin, ikiye kestiğiniz limonun suyunu serptiğiniz tuzların üzerine sıkın. Diğer yarım limonu kullanarak tuzlu kesme tahtasını güzelce ovuşturun. Biraz bekleyin ve sonra durulayın.

Ayrıca sadece sirke ile temizlemeniz de mümkün..