Zehirli kül çuvalının içine gizlenmiş mülteci yakalandı
İspanya'da Melilla’daki sınır görevlileri, zehirli kül çuvalının içine gizlenmiş Fas uyruklu bir mülteci yakaladı.
Sınır görevlileri, ülkeye ihraç edilen zehirli kül çuvalının içine gizlenmiş bir mülteci yakaladı.
İspanya'nın Kuzey Afrika'daki sınırına mülteci akını devam ediyor. Melilla’daki sınır görevlileri, İspanya’ya gönderilen konteyner içindeki uçucu kül çuvallarında bir hareketlilik fark etti.
Çuvaldan mülteci çıktı
Sınır görevlisi çuvalı açtığı sırada, içine gizlenmiş Fas uyruklu mülteciyi gördü. Yakalanan mülteci hakkında soruşturma başlatıldı.
Zehirli maddeyi umursamadı
Yetkililer, zehirli madde olduğu belirtilen uçucu kül çuvalındaki mültecinin sağ kalmasının mucize olduğunu söyledi. Uçucu küllerin çimento ve yol onarımı için İspanya'ya ihraç edildiği bildirildi.
Öte yandan mültecinin yakalandığı anlar ise kameraya yansıdı.