Zehir tacirlerinin kökleri kesildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim maksadıyla devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında, Lice ilçesinin Kayacık, Ortaç ve Yalaza kırsalında düzenlenen narko terör operasyonu başarıyla tamamlandı.



Operasyonda, 30 farklı noktada, 780 kilogramı toz, 214 kilogramı kubar olmak üzere 994 kilogram esrar, 247 bin 400 kök kenevir ile silah üstü termal cihazı, dürbün, uyku tulumu ile sırt çantası ele geçirildi.



Motosiklet çantasında uyuşturucu taşıyan zanlı yakalandı



Bu arada; Şişli’de motosikletinin arka çantasında uyuşturucu taşıyan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.



Ekipler, Şişli Motosikletli Polis Timleri tarafından 17 Ekim’de bir motosiklet sürücüsü şüpheli hareketleri üzerine durduruldu. Polis ekipleri tarafından motosikletin arka çantasında yapılan aramada sonradan dikilmiş bir bölmede 3 parça halinde ağırlığı 8,67 gram gelen marihuana maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili şüpheli Yaşar Ö. (27) gözaltına alındı.



Fatih’te 1 kilodan fazla uyuşturucu ile yakalandı



Fatih’te ise polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan şahıslar kıskıvrak yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 1.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi.



Fatih’te polis ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde şüpheli bir otomobili durdurmak istedi.



Ancak polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobildekiler, dışarıya bir poşet atarak kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından araçta bulunan Mehmet Y. ile Savaş B. yakalanarak gözaltına alındı.



Şahısların üstlerinde ve araçtan atılan poşette yapılan aramalarda bin 730 TL ile 1 kilo 575 gram ecstacy, 34.45 gram kokain ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Mehmet Y. ile Savaş B. sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.