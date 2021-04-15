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Aktüel Zehir tacirlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Aktüel

Zehir tacirlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 13:48:00 -
Zehir tacirlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması ve piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddenin ele geçirilmesine yönelik kent genelinde operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere yönelik yapılan aramalarda, 5 bin 945 sentetik ecza hap, 76 gram eroin, uyuşturucu maddenin satışından kazanıldığı değerlendirilen 1300 lira ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polis ekipleri, 36 şüpheliyi gözaltına aldı.

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