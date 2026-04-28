  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Vay uyanıklar vay! Ekrem’in avukatından mahkeme heyetine tuzak soru 9 yaşındaki şehide yürek yakan veda Güney Kore'den ABD'ye "saygı" resti! Güney Kore liderinden e-ticaret skandalı sonrası Washington’a diplomatik ayar! Almanya’yı çalkalayan olay Tren istasyonunda sır gibi kamera Yunanlıları sevindiren açıklama: Bak şu hadsize! Ayasofya’yı geri alacaklarmış Bakan Bolat'tan küresel ticarette "kritik" uyarı! Hammadde stratejik silaha dönüştü! Yakın zamanda ilan edilecek! Türkiye'den enerjide yeni hamle Skandal görüntüler! Sendika başkanından düğünde magandalık Bakan Çiftçi açıkladı: 16,8 ton uyuşturucu madde ele geçirildi! Mavi Vatan’ın bekçisi Libya’da! AKINCI TİHA dünyayı hayran bıraktı
Yaşam

Koku ve fare bina sakinlerini bunalttı! Avcılar'da çöp ev tartışması bitmek bilmiyor

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Avcılar’da yoğun koku ve fare iddiasıyla aylarca şikayet konusu olan binada çöp ev tartışması yeniden alevlendi. Aynı aileye ait daireler için gelen ekipler denetim yaparken, daha önce 3 kamyon çöp çıkarılan apartmanda ev sahibi ile komşular arasında tartışma yaşandı.

İstanbul Avcılar’da apartman sakinlerini bıktıran çöp ev şikayeti, mahkeme sürecinin ardından yeniden ekipleri harekete geçirdi. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan 4 katlı binada, 8 daireden 4'ünde ailesiyle birlikte yaşayan Yıldız Yetgin, komşuları tarafından 2 daireyi 'çöp eve' dönüştürdüğü gerekçesiyle şikayet edildi. Komşuların evlerden yoğun koku geldiğini belirterek savcılığa başvurması üzerine Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü, Avcılar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Avcılar Belediyesi ile polis ekipleri 16 Nisan'da binaya gitti.

 

İtfaiye ekiplerinin desteğiyle 2 dairede inceleme yapan ekipler, yoğun koku gelen bir dairede çöp, karton, kumaş parçası ve çöpten toplanan çeşitli eşyalarla karşılaştı. Avcılar Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, polis gözetiminde yaptıkları 5 saatlik çalışmada 3 kamyon çöp çıkardı.

 

Tahliye işlemi sürerken, Yıldız Yetgin'in itirazı üzerine mahkeme çöp tahliyesinin geçici süreyle durdurulmasına karar verdi. Kararın ardından ekipler diğer dairedeki tahliye işlemine başlamadı. Kamyonlara yüklenen atıklar ise belediye tarafından belirlenen alana götürülerek boşaltıldı. Diğer dairedeki çöplerin durumunun, önümüzdeki günlerde verilecek mahkeme kararıyla netleşeceği öğrenildi.

 

Tahliye yeniden başladı

Bu karara yapılan itiraz yerinde bulununca, çöp evlerin yeniden tahliyesine karar verildi. Oluşturulan ekip bugün aynı binaya geldi. Toplam 10 daireden 4'ünün sahibi kadın görevlileri görünce anahtarı alıp geldi. Ancak, evde özel eşyalarının bulunduğunu belirterek kadın polis eşliğinde girilmesini istedi. Kadın polis beklenirken, komşular arasında tartışma başladı. Komşularının kendisine iftira attığını, ekmek almaya bile dışarı çıkamaz hale geldiğini, bu kadar evi olmasına rağmen kiralık eve çıkacağını belirten Yıldız Yetgin, kadın olduğu için baskı gördüğünü ileri sürdü. Kiracılarından para bile alamadığını savunan Yetgin, kapısının kırıldığını, çeyizinin belediyeye ait çamurlu alana döküldüğünü ileri sürdü.

 

Fare iddiası komşuları bezdirdi

Komşular ise, Yıldız Yetgin'den değil, evin çöp olmasından, evin önünde farelerin gezmesinden rahatsız olduklarını söyledi. Gelen görevlinin ardından kontrol yapıldı. Bir evde olağanüstü durum görülmezken, birisindeki paketlenmiş kutu ve torbaların alınması için 5 günlük süre tanındı. Komşular, birkaç gün önce binaya yanaşan kamyonla evden çok sayıda kutu ve torba yüklendiğini söyledi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23