İsrail'in amacı Gazze'yi unutturmak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

Karanlık, vesayet günlerinden bu günlere gelen mücadele, çok büyük meydan okumalara cevaplar içeriyor. Devrimci dönüşümler var, bunu anma programı ile ele alınması mümkün değil ama bir şekilde seçeceğiz. 25. yılla ilgili hazırlıkları MYK'mız şimdiden gündeme aldı.

LEYEN’İN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Cumhuriyet tarihinde bir cumhurbaşkanı ilk defa girişimi (muhtıra) bir kağıt parçasına çevirdi. Siyasi olarak bir değerlendirme yaptık, kriz alanları konusunda pek çok ittifaklar çatlarken NATO ile ilgili tartışmalar oluyor. AB bir bütün olarak hareket edemiyor.

Von Der Leyen, Türkiye'yi de zikrederek Avrupa'ya nüfuz etmesinin engellenmesi gerektiğini ifade etti. Göç konusunda sürekli kapımızı çalanlar konusunda bu çok önemli. Fanatik uygulamalar ve diğer uygulamalara dönük tıkanmalar aydınlanma Avrupa'sını değil Hristiyan kulübü Avrupa'sını gösteriyor bize. Avrupa hiçbir zaman bir stratejik güç haline gelemedi.

Tamamen ideolojik bir motivasyonla hareket eden bir yapı ile karşı karşıyayız. Bunların Müslümanların da Hristiyanların da değerlerine saygısı yok. Bu yüzden insanlık ittifakı diyoruz.

"BU TAVIRLARIN FRANSA'YA NE FAYDASI VAR"

Fransa'nın açıklamalarını yakından takip ediyoruz. NATO'da müttefiklik ilişkimiz varken Türkiye'yi karşısına alan söylemleri yanlış. Sayın Macron'un NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti deyip bu tutumundan geri adım attı. Gereksiz bir cüretkarlıkta olduğunu görüyoruz Fransa'nın. Suriye'nin istikrarı için teşvik içinde olmaları gerekir. ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları için daha net konuşması gerekir. Yunanistan ile ittifak kurmaktan bahsediyorlar. Bu tip tavırların Fransa'ya Yunanistan'a ne faydası var. Bu tip tavırların NATO müttefikliğine ne faydası var. (Yunanistan için) Günün sonunda herkes gidiyor biz baş başa kalıyoruz. Biz Yunanistan'a üçüncü taraflar araya girmesin, kendi sorunlarını çözecek kapasiteyi üretsin diyoruz maalesef yan yollara başvuruyorlar. Otobandan ayrılınca maalesef şarampole düşüyorlar. Aynı hatayı yapmaya gerek yok. Siyonist şebeke ile yan yana durmak kendilerinin bileceği iştir. Uluslararası meselelerde tarihin doğru tarafından durmuyorlar. Fransa bunlardan vazgeçip Türkiye ile müttefiklik ilişkisini gerçeklik zemininde ele almalı.

İSRAİL GAZZE’Yİ UNUTTURMA ÇABASI İÇİNDE

İsrail İran'a ve Lübnan'a saldırarak Gazze'yi unutturmaya çalışıyor. İsrail işgalciliğine devam ediyor. İsrail ateşkeste ilk aşamayı tahrip etmek için elinden geleni yapıyor. İsrail'in insan öldürmeye son vermesi lazım. İsrail yükümlülüklerini yerine getirmiyor. İkinci aşamaya geçilmeyi engelleyen güç İsrail'dir.

Sayın cumhurbaşkanımızın mesaisi en yoğun şekilde barışın sağlanması için devam ediyor. Bu zamanlar insanlık için doğru ittifakları kurmanın zamanıdır. Bunun zıttına hareket edenler daha büyük sıkıntılarla kendilerini karşı karşıya getirecektir.

MİNE KIRIKKANAT'IN İFADESİNE TEPKİ

Kullanılan ifade Alevi canlarımızı inciten ifadedir. Bunu kendimize yapılmış sayarız. O ifade nefret söylemidir. Tümü ile kategorik olarak reddedilmelidir. Canlarımıza dönük bu şekilde çirkin ifadeleri lanetliyor ve reddediyoruz. Bunu kendimize yapılmış sayıyoruz. Nefret söyleminin ahlaki olarak mahkum edilmesi lazım. Daha güçlü sesler çıkarılması lazım. Bu çirkin ifadeler insanlığımıza dönük çirkin ifadeler.