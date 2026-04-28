  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Epstein’ın çiftliğinde yeni skandallar ortaya çıktı: ‘Uyuşturma' detayı kan dondurdu Vay uyanıklar vay! Ekrem’in avukatından mahkeme heyetine tuzak soru 9 yaşındaki şehide yürek yakan veda Güney Kore'den ABD'ye "saygı" resti! Güney Kore liderinden e-ticaret skandalı sonrası Washington’a diplomatik ayar! Almanya’yı çalkalayan olay Tren istasyonunda sır gibi kamera Yunanlıları sevindiren açıklama: Bak şu hadsize! Ayasofya’yı geri alacaklarmış Bakan Bolat'tan küresel ticarette "kritik" uyarı! Hammadde stratejik silaha dönüştü! Yakın zamanda ilan edilecek! Türkiye'den enerjide yeni hamle Skandal görüntüler! Sendika başkanından düğünde magandalık Bakan Çiftçi açıkladı: 16,8 ton uyuşturucu madde ele geçirildi!
Engelli vatandaşlara kamuda istihdam kapısı açılıyor! EKPSS kura başvuruları için düğmeye basıldı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Engelli vatandaşlara kamuda istihdam kapısı açılıyor! EKPSS kura başvuruları için düğmeye basıldı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), binlerce engelli vatandaşımızın merakla beklediği EKPSS kura usulü yerleştirme başvurularının başladığını duyurdu. İlköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi mezunlarını kapsayan bu süreçte, adaylar sınava girmeden kura yöntemiyle kamu kurumlarında devlet memuru olma şansını yakalayacak. Engelleri aşarak kamuda görev almak isteyen vatandaşlar için tercih maratonu resmen başlamış oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kura usulüyle kamu kurumlarına yerleştirmeler için başvuru süreci başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca, kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için adaylardan başvuru alınacak.

Kuraya, ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi ya da okulu mezunu olan veya bu okullardan EKPSS'nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecek. Bu adaylar, sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacak.

 

Başvuru yapacak adayların işlemleri, 21 Mayıs'a kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

EKPSS kura için sistemde engel bilgisi bulunmayan adayların, ÖSYM Başvuru Merkezlerine gelmeden önce bulunduğu adresteki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünden başvuru yapacağı engel grubunu belirtir onaylı "ön kabul ve taahhüt beyanı" belgesini edinmeleri gerekiyor.

Adaylar kura için başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 21 Mayıs mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "https://ais.osym.gov.tr" ile ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından aynı gün saat 23.59'a kadar yapabilecek.

EKPSS kura için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48'inci maddesi 7'inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecek.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23