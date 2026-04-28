13 gündür aranıyordu! 29 yaşındaki Sefa'nın cansız bedeni denizde bulundu
Tekirdağ’ın Saray ilçesinde evden çıktıktan sonra haber alınamayan Sefa Kılıç'ın cansız bedeni Kırklareli'nde bulundu.
Tekirdağ’ın Saray ilçesinde 13 gün önce kaybolan Sefa Kılıç’tan acı haber Kırklareli’nin Vize ilçesinden geldi.
Saray’da 13 gün önce evden çıktıktan sonra haber alınamayan Sefa Kılıç için ailesi kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kılıç’ın otomobilini Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde buldu. Arama çalışmalarının yoğunlaştığı bölgede, aradan geçen 13 günün ardından denizde Sefa Kılıç’ın cansız bedeni bulundu. Jandarmanın incelemesinin ardından Sefa Kılıç’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.