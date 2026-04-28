Siyonist rejim Kudüs’ü insansızlaştırmak için neşteri vurdu! Kudüs’te Filistin varlığına karşı topyekün savaş!
İşgal altındaki Kudüs’te tansiyon, işgal rejiminin konut ve ticari yapıları hedef alan yıkım kararlarıyla zirveye tırmandı. İslami Direniş Hareketi (HAMAS), uluslararası topluma ve İslam dünyasına acil çağrıda bulunarak, Kudüs’te devam eden sistematik yıkımların durdurulması için işgal rejimine baskı yapılmasını istedi. Özellikle Er-Ram, Kefr Akab ve Kalendiya bölgelerini hedef alan bu saldırıların, Filistin halkını öz vatanından koparma planının bir parçası olduğu vurgulandı.
İslami Direniş Hareketi (HAMAS), uluslararası topluma, ilgili tüm ülke ve taraflara, işgal altındaki Kudüs kentinde yürütülen yıkımı durdurmak için derhal harekete geçme ve işgal rejimine, Filistin halkına karşı işlenen suçları durdurması için baskı yapma çağrısında bulundu.
HAMAS, yaptığı açıklamada, işgal rejiminin işgal altındaki Kudüs’te yıkımın artırılmasının ve özellikle Er-Ram, Kefr Akab ve Kalendiya başta olmak üzere Kudüs beldelerine yönelik devam eden saldırılar kapsamında onlarca ticari ve konut yapısının yıkılacağına dair bildirimde bulunmasının, şehirdeki Filistin varlığına karşı açık bir savaş ve suç olduğunu belirtti.
Açıklamada, bunun Kudüs’ü sakinlerinden tahliye etme ve Filistinlileri yerlerinden etme çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.
HAMAS, Kudüs’te süren yıkımın ve giderek artan yıkım bildirimlerinin, tüm uluslararası teamül ve yasaların açık bir ihlali olduğunu vurguladı. Bunun, sistematik Yahudileştirme, etnik temizlik ve kutsal şehri hedef alan tehlikeli politikaların devamı niteliğinde olduğu kaydedildi.
HAMAS açıklamasının sonunda, Kudüs’ün tamamen Filistin toprağı olarak kalacağını, işgalin şehir üzerinde hiçbir egemenliği bulunmadığını vurguladı. Filistin halkının toprağında köklü ve vatanına bağlı kalmaya devam edeceğini, bu açık saldırıya elindeki tüm imkânlarla karşı koyacağını ve işgal ne kadar ileri giderse gitsin Yahudileştirme ve tehcir projelerini boşa çıkaracağını belirtti.