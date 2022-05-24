  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Zehir tacirlerine operasyon: 14 şüpheli enselendi
Aktüel

Zehir tacirlerine operasyon: 14 şüpheli enselendi

Balıkesir'de "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden biri tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 17:54:00 -
Zehir tacirlerine operasyon: 14 şüpheli enselendi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi, Bandırma ve Edremit ilçelerinde 12 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 76,89 gram metamfetamin, şişe içinde bir miktar sıvı metamfetamin, 32 gram esrar, 11 adet sentetik ecza hap, 3 hassas terazi, ruhsatsız silah, 6 fişek, uyuşturucu paketlemede kullanılan kare şeklinde 23 alüminyum folyo ve 66 ağzı kilitli poşet, uyuşturucu ve uyarıcı madde içiminde kullanılan aparat ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 220 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan biri tutuklandı, biri adli kontrolle olmak üzere 12'si serbest bırakıldı.

Zanlılardan birinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay