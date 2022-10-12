Zehir tacirlerine nefes aldırmıyorlar: Lice kırsalında 52 bin kök kenevir ele geçirildi!
İçişleri Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Eren Abluka Sonbahar-Kış 2 Operasyonu'nda 52 bin kök kenevir ele geçirildiği açıklandı.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Eren Abluka Sonbahar-Kış 2 Operasyonu'nda 52 bin kök kenevir ele geçirildiği açıklandı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında başlatılan Eren Abluka Sonbahar-Kış 2 Operasyonu devam ediyor.
Birlik mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 23 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde, 1 adet El Yapımı Patlayıcı Düzeneği (EYP), 52 bin kök kenevir, 132 bin kök skunk, 440 kilogram toz esrar ile 125 kilogram kubar esrar ele geçirildi. (İLKHA)