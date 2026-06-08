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Yerel Zehir tacirlerine jandarmadan darbe! İzmir'den Aksaray'a uyuşturucu getiren şebeke çökertildi!
Yerel

Zehir tacirlerine jandarmadan darbe! İzmir'den Aksaray'a uyuşturucu getiren şebeke çökertildi!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
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Zehir tacirlerine jandarmadan darbe! İzmir'den Aksaray'a uyuşturucu getiren şebeke çökertildi!

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında İzmir'den Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Aksaray'a İzmir'den uyuşturucu sevkiyatı yapan 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenleyen jandarma, bin 64 adet uyuşturucu hapla birlikte şüphelileri yakalarken, şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, İzmir'den Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan jandarma narkotik ekipleri ilk olarak şüphelilerin kimliklerini belirledi. S.K. (27), M.S. (39), A.A. (24), Y.A. (25), S.A. (24) ve A.K. (26) isimli şahısları takibe alan jandarma ekipleri teknik ve fiziksel olarak 4 gün boyunca takip yaptı. Yapılan takip ile yeterli delile ulaşan ve şahısların İzmir'den Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki bir eve geldiklerini belirleyen ekipler ikamete yönelik operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyonda 6 şahıs da yakalanarak gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda bin 64 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarmada ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şahıslardan, A.A., Y.A., A.K. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, S.K., M.S. ve S.A. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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