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Yerel Zehir tacirlerine büyük darbe! Çok sayıda gözaltı var
Yerel

Zehir tacirlerine büyük darbe! Çok sayıda gözaltı var

Uşak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 13:04:00 -
Zehir tacirlerine büyük darbe! Çok sayıda gözaltı var

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, içerisinde İzmir ve İstanbul illerini de kapsayan uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne operasyon düzenledi. Yapılan operasyona 135 polis memuru katılırken 23 farklı adrese de baskın yapıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 19 şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı. Ayrıca adreslere yapılan baskında 710 gram metamfetamin, 117 uyuşturucu hap, 73 sentetik ecza hap, 26 gram esrar, 5 gram bonzai, 1 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 12 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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