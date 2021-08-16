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Gündem Zehir tacirlerine büyük darbe: 26 tutuklama!
Gündem

Zehir tacirlerine büyük darbe: 26 tutuklama!

İzmir’de, polisin son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 91 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 26’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 22:12:00 - 2021-08-16 22:13:35
Zehir tacirlerine büyük darbe: 26 tutuklama!

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine fırsat vermiyor. Bu kapsamda, 2-15 Ağustos tarihleri arasında çeşitli operasyonlara imza atıldı. Baskınlarda bin 810 gram esrar-skank, 5 gram kokain, 135 gram sentetik kannabinoid, 12 kök Hint keneviri, bin 17 gram metamfetamin, 10 bin 776 ecstasy, 6 bin 415 sentetik ecza maddesi, 13 bin 170 lira para, 3 tabanca, 5 tüfek, 2 şarjör, 146 fişek ele geçirildi, 91 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 29’u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 26 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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