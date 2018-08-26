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Zehir tacirlerine büyük darbe! 25 kilogram ele geçirildi

Şırnak'ta Habur Sınır Kapısı'ndan bir araçta uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine hareket eden emniyet ekipleri 25 kilogram eroin ele geçirdi.

26 Ağustos 2018 Pazar 16:38
Zehir tacirlerine büyük darbe! 25 kilogram ele geçirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı'ndan giriş yapan bir araçta 25 kilogram eroin ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'tan Habur Sınır Kapısı'ndan Silopi ilçesine bir araçta uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

48 PAKET HALİNDE 25 KİLOGRAM

Operasyonda M.E'nin kullandığı araç, yapılan takip sonucunda ilçe çıkışında durduruldu. Yapılan aramada araca gizlenmiş 48 paket halinde 25 kilogram eroin bulundu.

Araç sürücüsü M.E. ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 16:38
  1. Şırnak
  2. Silopi
  3. Habur Sınır Kapısı
  4. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro
  5. eroin
  6. Eroin ticareti
  7. Zehir tacirleri

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