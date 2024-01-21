  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Zehir tacirlerine büyük darbe!
Yerel

Zehir tacirlerine büyük darbe!

Yeniakit Publisher
2024-01-21 16:30:00 -
Zehir tacirlerine büyük darbe!

Kilis’te özel harekat polisleri zehir tacirlerine yönelik dron destekli operasyon düzenledi. operasyonda 21 şüpheli yakalanırken, 84 kilo toz kimyasal madde, 465 adet captagon, 2 adet av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik dron destekli operasyon düzenledi.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüphelilerin adreslerine yapılan aramalarda, 84 kilo 660 gram toz kimyasal madde, 4 kilo 600 gram sıvı kimyasal madde, 4 gram extacy tozu, 1,12 gram esrar, 465 adet captagon, 4 adet sentetik ecza, 1 adet extacy,1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

7 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 7’si tutuklanırken 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu karteli elebaşı İstanbul'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu karteli elebaşı İstanbul'da yakalandı

Yerel

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu karteli elebaşı İstanbul'da yakalandı

Yok böyle savunma! Bakın uyuşturucu cezaevine nasıl girmiş
Yok böyle savunma! Bakın uyuşturucu cezaevine nasıl girmiş

Aktüel

Yok böyle savunma! Bakın uyuşturucu cezaevine nasıl girmiş

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Yerel

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul Havalimanı’nda 586 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul Havalimanı’nda 586 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Yerel

İstanbul Havalimanı’nda 586 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23