Zehir saçıyor! "Yanından bile geçmeyin" uyarısı geldi

Çevre halkının isyanı büyük. Çünkü çocukluklarından beri kıyısında oturdukları, nefes aldıkları, canlılara yaşam kaynağı olan Riva Deresi artık tanınmaz halde. Üstelik tehlike saçıyor. Konuyu değerlendiren CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Suyun içerisinde nitrat ve fosfatlar var. Çok tehlikeli bir su. Bunun etrafında yetişen sebzeleri bile yememek lazım. Derenin içerisinde çok tehlikeli kaynamalar görüyoruz. Bunlar bakteri varlığını gösteriyor. Bu tam bir zehir" dedi.

"BU DERENİN YANINDAN BİLE GEÇMEYİN"

Derenin rengi tamamen siyaha bürünmüş durumda. Prof. Dr. Şen, "Endüstriyel birkaç tane fabrika gibi yerler var ve onlar atıklarını buraya boşaltıyor. Evlerin atıkları da buraya boşaltılıyor. Bu derenin hakikaten yanından bile geçilmeyecek durumda. Evsel atık ve kanalizasyondan tutun hayvan çiftliklerinden atıklar var. Ne oluyor biliyor musun? Riva plajına dökülüyor, orada da insanlar denize giriyor. Çok tehlikeli bir durum bu. Yetkili kuruluşların bir an önce bu dereyi temizlemesi lazım" diye konuştu.

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