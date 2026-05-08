  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savaş canlarına tak etti! “Çözerse Türkiye çözer” deyip devreye girmemizi istediler Türkiye'ye duyuruldu: ŞOK Marketler yüzlerce şubesi olan ünlü marketle birleşiyor Alışverişte yeni dönem! O uygulama tarih oluyor! Fenerbahçe’de başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım’dan olay plan: Ünlü golcüyü kolundan tutup getirecek Abdulkadir Selvi’den AK Parti’ye bir iyi, bir de kötü haber: “Bu, alarm zillerinin çalması demektir” diyerek duyurdu Kura Nehri taştı! Burası göl değil Ardahan Ovası Resmi Gazete’de yayımlandı! O uygulama kaldırılacak Avrupa devlerini peşine takmıştı! Ve Galatasaray yönetimi, herkesin merak ettiği Osimhen kararını verdi Rusya'yı ürkütecek gelişme: Türkiye'den 3 bin tane İHA aldılar Toprağın altında resmen servet buldular: 4 kiloluk dev altın rekor fiyata satılacak
Spor
6
Yeniakit Publisher
Fenerbahçe’de başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım’dan olay plan: Ünlü golcüyü kolundan tutup getirecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe’de başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım’dan olay plan: Ünlü golcüyü kolundan tutup getirecek

Fenerbahçe'de seçim atmosferine girilirken başkan adayı Aziz Yıldırım'ın hedefindeki golcü ortaya çıktı.

#1
Foto - Fenerbahçe’de başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım’dan olay plan: Ünlü golcüyü kolundan tutup getirecek

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de bir yandan da seçim hareketliliği yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Aydınlar aday olmayacağını açıklamış, Aziz Yıldırım ise başkan adaylığını resmen duyurmuştu. Güncel olarak Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasında geçmesi beklenen seçim öncesi dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

#2
Foto - Fenerbahçe’de başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım’dan olay plan: Ünlü golcüyü kolundan tutup getirecek

Aziz Yıldırım'ın, sarı-lacivertlilerde yeniden başkan olması halinde takıma getireceği golcü belli oldu.

#3
Foto - Fenerbahçe’de başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım’dan olay plan: Ünlü golcüyü kolundan tutup getirecek

Takvim'in haberine göre Aziz Yıldırım, Atletico Madrid'de forma giyen yıldız futbolcu Alexander Sörloth'u Fenerbahçeli yapmayı planlıyor.

#4
Foto - Fenerbahçe’de başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım’dan olay plan: Ünlü golcüyü kolundan tutup getirecek

Haberin devamında Yıldırım'ın 30 yaşındaki santrforun menajeriyle bir görüşme gerçekleştireceği ve seçildiği anda golcü ismi transfer etmeyi planladığı kaydedildi.

#5
Foto - Fenerbahçe’de başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım’dan olay plan: Ünlü golcüyü kolundan tutup getirecek

2019/20 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth, 34 maçta attığı 24 golle gol kralı olmuştu. Sörloth, o sezon tüm kulvarlarda 49 maçta forma giymiş ve 33 gol - 11 asistle 44 gole direkt katkı sağlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne ABD ne İsrail! İşte İran'ı vuran ülke
Dünya

Ne ABD ne İsrail! İşte İran'ı vuran ülke

ABD ve İsrail ile tek başına savaşan İran'da patlamalar meydana geliyor. Peş peşe yaşanan patlamaların ardından İran'ı vuran ülkenin Birleşi..
Özkan Yalım etkin pişmanlıktan yararlanmak için ilk adımı attı
Gündem

Özkan Yalım etkin pişmanlıktan yararlanmak için ilk adımı attı

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan ve Gürkan Hacır ile Fatih Atik’in sunduğu programın konuğu olan Adalet Bakanı Akın Gürlek, gündeme dair ç..
Siyonizm bebekleri bu kez mermiyle değil ‘Mama’ ile öldürüyor! Bebek mamasından pet sektörüne uzanan Nestle’nin kirli ağı
Gündem

Siyonizm bebekleri bu kez mermiyle değil ‘Mama’ ile öldürüyor! Bebek mamasından pet sektörüne uzanan Nestle’nin kirli ağı

Dünyanın en büyük gıda devlerinden biri olan Nestlé, bebek maması içeriklerinden gıda güvenliği açıklarına ve küresel pazarlama stratejileri..
Böcek etkin pişmanlık için ifade verdi
Gündem

Böcek etkin pişmanlık için ifade verdi

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhit..
Suudi Arabistan'dan flaş ABD kararı
Dünya

Suudi Arabistan'dan flaş ABD kararı

WSJ, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in, ABD askeri güçlerinin ülkelerindeki üslere ve hava sahasına erişimine ilişkin kısıtlamaları kaldırdığını..
İran, Hürmüz Boğazı yakınında 3 ABD destroyerini vurdu
Dünya

İran, Hürmüz Boğazı yakınında 3 ABD destroyerini vurdu

İran medyasında yer alan iddiaya göre, İran deniz kuvvetleri Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD donanmasına ait 3 destroyeri hedef aldı. Saldırı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23