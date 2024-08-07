Zebari'den Irak'ın PKK kararına destek! DEM Parti için ne zaman harekete geçilecek?
Irak'ta Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) kurmaylarından ve eski Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, terör örgütü PKK ile bağlantılı partilerin kapatılması ve mal varlıklarına el koyma kararını doğru bulduklarını ifade etti. Gözler PKK ile bağlantısı olduğu bilinen TBMM'de terör propagandası yapan DEM Parti'ye çevrildi.
Zebari, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, PKK bağlantılı sözde partilerin yasaklanıp Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) seçimlerine de katılmasının engellenmesi kararının haklı ve doğru olduğunu belirtti.
Eski Bakan Zebari, PKK terörüyle ilişkisi olan bu grupları bölge ve Irak genelinde "kanserli hücre" şeklinde niteleyerek, bu grupların kaostan beslendiği ve istikrarsızlık unsuru haline geldiğini vurguladı.
Terör bağlantılı partilere yasak kararı
Irak Yargısı, PKK ile irtibatlı "Ezidiler Demokrat ve Özgürlük Partisi", "Demokratik Mücadele Cephesi Partisi" ve "Tevgera Azadi" isimli sözde partilerin terör örgütü PKK ile ilişkisi nedeniyle faaliyetlerinin yasaklanması ve mallarına el konulması kararı alınmıştı.
TBMM'deki DEM için ne zaman harekete geçilecek?
Öte yandan PKK ile bağlantısı olduğu bilinen DEM Parti ise TBMM'de faaliyet göstermeye devam ediyor. DEM'li vekiller teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyip, Irak ve Suriye'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara karşı çıkıyor. Mehmetçik'in öldürdüğü teröristler için 'sivil' yalanını atıp Türkiye'yi uluslararası arenada zor duruma düşürmeye çalışıyor. Teröristbaşı Öcalan ve sözde Kürdistan paçavralarıyla yapılan eylemler ise DEM Parti'nin, terör örgütü PKK ile olan bağlantısını daha net bir şekilde gözler önüne seriyor.
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