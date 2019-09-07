ZBEÜ Teknoloji Transfer Ofisi hizmete başladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi hizmet vermeye başladı.

ZBEÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) aktif olarak üniversite öğretim elemanları, araştırmacıları, girişimcileri ve öğrencileri için aktif olarak destek vermeye başladı. TTO’nun farkındalık, eğitim, burs ve destek programlarından yararlanma, üniversite sanayi işbirliği, sınai mülkiyet hakları yönetimi, Ar-Ge sonuçlarının ticarileştirilmesi, lisanslama, şirketleşme ve girişimciliğe dair faaliyetlerde bulunacağını belirten TTO Koordinatörü Öğr. Gör. Mesut Karakoca, ofisin faaliyetleri ile beraber üniversitenin öğretim elemanları ve öğrencilerinin ulusal ve uluslararası proje çağrıları hakkında bilgilendirilerek burs ve desteklerden daha fazla yararlanmalarının, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde öğretim elemanlarının işbirliği süreçlerine katılımının sağlanmasıyla ulusal projeler geliştirilmesinin, ön kuluçka veya kuluçka aşamalarındaki araştırmacıların yönlendirilmesinin, sınaî mülkiyet hakları, şirketleşme ve girişimcilik hizmetlerinin verilmesinin amaçlandığını belirtti.

Karakoca, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB), Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından bireysel, araştırma ekipleri ve sanayi bazında farklı hedef gruplarına dair yürütülmekte olan 40’tan fazla programın, diğer ulusal destekler ve AB Ufuk 2020 programlarının çağrı tarihleri, başvuru şartları ve burs / destek miktarları hakkında bilgi almak isteyen öğretim elemanları ve öğrencilerin TTO web sitesini (http://tto.beun.edu.tr/) veya Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ikinci katında yer alan TTO Koordinatörlüğünü ziyaret etmelerini tavsiye etti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, TTO’nun Üniversite öğretim elemanları, araştırmacıları ve girişimcilerine yönelik yürüteceği tanıtım, proje destek, üniversite-sanayi işbirliği ve fikri mülkiyet alanlarındaki etkinliklerinin üniversite proje, patent ve ticarileştirme oranlarının artmasını sağlayacağına ve TTO’nun ilgili diğer birimler ile eşgüdüm içinde çalışarak Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sıralamasında üniversiteyi üst sıralara taşıyacağına inandığını belirtti.

2019-2020 Akademik yılı kapsamında Farabi ve İbni Sina Kampüslerinde güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda en az 2 defa TÜBİTAK - BİDEB, ARDEB, TEYDEB ve AB Ufuk 2020 burs ve desteklerinin tanıtılacağını ve güz etkinliklerinin 17 Ekim’de başlayacağını ifade eden Rektör Çufalı, etkinlik programı hakkında detaylı bilginin Koordinatörlük web sitesinde yer aldığını söyledi.