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Kadın - Aile Zayıflatan içecek (12 günde 5 kilo): başlamadan hemen önce bakın nasıl ne yapılmalı? Göbek yağlarını için...
Kadın - Aile

Zayıflatan içecek (12 günde 5 kilo): başlamadan hemen önce bakın nasıl ne yapılmalı? Göbek yağlarını için...

Yeniakit Publisher
2023-12-09 23:11:00 - 2023-12-10 00:28:44
Zayıflatan içecek (12 günde 5 kilo): başlamadan hemen önce bakın nasıl ne yapılmalı? Göbek yağlarını için...

Göbek yağını yakmak ve kişisel hedeflerinize ulaşmak için sağlıklı bir diyetin parçası olarak bu içeceklerin gücünden yararlanın. hemen öncesinde hazırlık nasıl yapılır?

Zayıflatan İçecek (12 Günde 5 Kilo) Tarifi İçin Malzemeler

4 adet çubuk tarçın
1 adet Limon
2 adet yeşil elma
1 litre su

Zayıflatan İçecek (12 Günde 5 Kilo) Tarifi Nasıl Yapılır?

Çok kolay bir tarif ve etkisini sadece 12 gün gibi kısa sürede göreceksiniz ama bu tarifi uygularken dikkat etmeniz gereken şeyler var. Öncelikle 12 gün boyunca hayatınızda hamur işi yiyecekler, kötü yağlar, tuz ve şekeri tamamen çıkarıyoruz. Günlük aktif bi hayatınız yoksa 30dk yürüyüşte yapmanız lazım. Bu önerilerle beraber bu tarifi her sabah ılık veya soğuk farketmeden için faydasını göreceksiniz.

Gelelim tarifimize;

Limonu ve elmalarımızı güzelce yıkıyoruz, kabuklarını soymadan ince ince doğrayıp 1 litre su olan sürahinin içine koyuyoruz.
Ardından 4 tarçın çubuğumuzu da sürahiye koyduktan sonra 1 gece yada 12 saat boyunca dolapta bekletiyoruz. Bu kadar basit, herkse sağlıklı günler.

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