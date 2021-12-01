Zayıflatan elma sirkesi diyeti
Elma sirkesinin ekşimtırak, hatta kekremsi tadı çok çekici olmakla birlikte, son dönemlerde zayıflamak için de kullanılabileceğinin ortaya çıkmasıyla popülerliği arttı.
Çoğu insan kilo vermek, vücudu toksinlerden arındırmak, sindirimi düzenlemek veya metabolizmayı hızlandırmak için elma sirkesi diyeti uygular.
Elma sirkesi nasıl kullanılırsa zayıflatır?
1 bardak içme suyunun içine 1 yemek kaşığı elma sirkesi katılır. Ardından karışıma 1 tatlı kaşığı da bal eklenerek tüketilebilir. Bu karışım yemeklerden önce ve özellikle de sabahları aç karnına tüketildiğinde hem zayıflama sürecini hızlandıracak hem de kötü kolesterolü düşürecektir.