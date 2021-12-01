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Kadın - Aile Zayıflatan elma sirkesi diyeti
Kadın - Aile

Zayıflatan elma sirkesi diyeti

Elma sirkesinin ekşimtırak, hatta kekremsi tadı çok çekici olmakla birlikte, son dönemlerde zayıflamak için de kullanılabileceğinin ortaya çıkmasıyla popülerliği arttı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 12:58:00 -
Zayıflatan elma sirkesi diyeti

Çoğu insan kilo vermek, vücudu toksinlerden arındırmak, sindirimi düzenlemek veya metabolizmayı hızlandırmak için elma sirkesi diyeti uygular.

Elma sirkesi nasıl kullanılırsa zayıflatır?

1 bardak içme suyunun içine 1 yemek kaşığı elma sirkesi katılır. Ardından karışıma 1 tatlı kaşığı da bal eklenerek tüketilebilir. Bu karışım yemeklerden önce ve özellikle de sabahları aç karnına tüketildiğinde hem zayıflama sürecini hızlandıracak hem de kötü kolesterolü düşürecektir.

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