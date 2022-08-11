Zayıflatan elma çayı tarifi: Faydaları nelerdir, nasıl hazırlanır?

Elma: İçeriğinde insan vücudu için büyük oranda fayda sağlayan A, B6, C, D, E ve K vitaminleri yer alır. Aynı zamanda magnezyum, potasyum ve sodyum gibi önemli mineralleri bulundurur.

Elma Çayının Faydaları

Elma, antioksidan etkisi sayesinde vücuttaki kanser hücrelerinin artmasına neden olan serbest radikallerin çoğalmasını engeller. Kanser başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruma sağlar. Özellikle en sık görülen kolon kanserini önlemede etkili bir doğal yardımcıdır.

Mikrop ya da virüslere karşı koruma sağlayan bağışıklık sistemi, insan vücudu için çok önemlidir. Elma, içeriğindeki aminoasit sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren ve hastalıklara karşı vücudu koruyan destekleyici besinlerin arasında yer alır.

Cildin derinlemesine beslenmesi ve sağlıklı olması için elma çayından düzenli olarak yararlanılabilir. İçeriğinde yer alan vitaminler cildin nem oranını artırır ve daha genç bir görünüme kavuşturur. Aynı zamanda ilerleyen zamanlarda cilt yüzeyinde meydana gelen kırışıklık ve sarkma gibi sorunları giderir.

Üst solunum yolu hastalıklarının balgam gibi belirtilerini yok etmede etkili rol oynar.

Elma çayı, içeriğinde yer alan vitaminler sayesinde vücudun hem şeker ihtiyacını karşılar hem de uzun süre tok kalmaya yardımcı olarak kilo vermeye destek olur.

Zayıflatan Çay Tarifi İçin Malzemeler

2 Adet Yeşil Elma

1 Adet Limon

2 Adet Çubuk Tarçın

4 Adet Tane Karanfil

1 Çay Kaşığı Karabiber

3 Litre Su

Zayıflatan Çay (Ayda 12 Kilo) Tarifi Nasıl Yapılır?

Yeşil elmayı ve limonu soymadan 5, 6’şar parça olacak şekilde doğruyoruz ve diğer tüm malzemelerimizle tencereye koyup kaynamaya bırakıyoruz.

Elmalar pörsümeye başladığında tencerenin altını kapatıp içeceğimizi süzüyoruz.

İster sıcak ister soğuk her gün 2 bardak içebilirsiniz ve dolapta muhafaza edebilirsiniz.

. Bitki çayları, çok tüketildiği takdirde vücutta alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Elma çayının içeriğinde insan vücuduna dokunan ve ağır gelen maddeler olduğu için cilt yüzeyinde kızarıklık, kaşıntı ya da kabarıklıklar gözlenebilir. Hamileler, tansiyon ve mide rahatsızlığı olanların içmemesini önerilir.

Elma Çayı Öksürüğe İyi Gelir mi?

Öksürük uzun süreli olduğu zaman can sıkıcı bir hale gelebilir. Elma çayı özellikle boğaz ağrısına iyi gelerek, boğazı yumuşatır. Düzenli bir şekilde içilen elma çayı, öksürüğün azalmasına ve ilerleyen zamanlarda tamamen geçmesine yardımcı olur.