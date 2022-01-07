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Kadın - Aile Zayıflatan besinler. İştahı anında kesiyorlar...
Kadın - Aile

Zayıflatan besinler. İştahı anında kesiyorlar...

Kilo vermeyi hedefleyen beslenme programında yer alan besinlerin yeterli ve dengeli olması büyük önem taşır.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 09:25:00 - 2022-01-07 09:29:10
Zayıflatan besinler. İştahı anında kesiyorlar...

Şişmanlığın tedavisinde en etkin yöntem kişiye özel bir diyet programı ve uygun fiziksel aktivite seçimidir. Kötü beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesini hedefleyen ve kişinin yaşam tarzını değiştirmeye yönelik hazırlanan sağlıklı diyet listesi ile kilo vermek çok daha kolay ve kalıcıdır.

Bir tane tüketmek bile yetiyor! İştahı anında kesiyorlar...

  • Yeşil Çay
  • Armut
  • Ihlamur
  • Ayva
  • Kepekli Makarna
  • Yulaf Ezmesi
  • Yumurta
  • Salatalık
  • Maydanoz
  • Maden Suyu
  • Sirke
  • Çavdar Ekmeği
  • Tarçın
  • Karnabahar
  • Brokoli

 

 

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