Zayıflamak istiyorsanız bunlara dikkat edin!
Zayıflamak için dikkat etmeniz gereken 4 unsuru sizler için araştırdık...05 Temmuz 2018 Perşembe 14:21
Yaz aylarındayız. Herkes fazla kilolarından kurtulmak istiyor. Peki bunu nasıl başaracağız? İşte cevabı...
- Zayıflamak istiyorsanız öncelikle uyku sürenize dikkat etmelisiniz. Günde en az 8-9 saat uyumalısınız. Metabolizmanız uyku sırasında da çalışıp kilo vermenizi sağlayacaktır.
- İştahınız açıksa, sürekli bir şeyler yemek istiyorsanız abur cubura yönelmek yerine su veya şekersiz bitki çayları için.
- Proteinden zengin beslenmek kilo vermenizi kolaylaştırır. Kahvaltınızı proteinden zengin yiyeceklerle yaparsanız hem gün boyu tok kalırsınız hem de enerjik olursunuz.
- Diyetiniz sporsuz işe yaramayacaktır. Gün içerisinde yapacağınız egzersizler hızlı ve kalıcı kilo vermenizi sağlayacaktır.
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