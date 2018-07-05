Zayıflamak istiyorsanız bunlara dikkat edin!

Yaz aylarındayız. Herkes fazla kilolarından kurtulmak istiyor. Peki bunu nasıl başaracağız? İşte cevabı...

Zayıflamak istiyorsanız öncelikle uyku sürenize dikkat etmelisiniz. Günde en az 8-9 saat uyumalısınız. Metabolizmanız uyku sırasında da çalışıp kilo vermenizi sağlayacaktır.





İştahınız açıksa, sürekli bir şeyler yemek istiyorsanız abur cubura yönelmek yerine su veya şekersiz bitki çayları için.





Proteinden zengin beslenmek kilo vermenizi kolaylaştırır. Kahvaltınızı proteinden zengin yiyeceklerle yaparsanız hem gün boyu tok kalırsınız hem de enerjik olursunuz.





Diyetiniz sporsuz işe yaramayacaktır. Gün içerisinde yapacağınız egzersizler hızlı ve kalıcı kilo vermenizi sağlayacaktır.