Zayıflamak için yulaf ve keten tohumu

Ketengiller familyasına ait bir bitki olan keten tohumu, yemeklerin içerisinde sık sık kullanılır. Bazen tohum olarak, bazen de yağ olarak kullanımı mevcuttur. Keten tohumu bazı durumlarda filizlendirilerek de kullanılabilir.

Keten tohumu nasıl kullanılır?

Keten tohumu tüketmenin en iyi yolu filizlenmiş formda tüketmektir. Tohumları ıslatmak ve daha sonra filizlendirmek fitik asidi çıkarır ve ayrıca mineral emilimini arttırır. Tohumlar ılık suda 10 dakika veya soğuk suda 2 saat bekletilebilir. Tohumlar sabah mısır gevreğine eklenerek tüketilebilir.

Keten tohumu ile zayıflama

Ender Saraç zayıflamak isteyenlere keten tohumu yemeleri gerektiğini önermiştir. Ancak kendisi hazırlamış olduğu beslenme listelerine keten tohumu eklemektedir. Bunun haricinde Ender Saraç’ın keten tohumuyla hazırlanan bir kürü bulunmamaktadır.

Sindirim sistemini düzenleyici etkisi bulunan keten tohumunun yağ yakıcı etkisi bulunmaktadır. Aynı zamanda keten tohumu hızlı bir şekilde kabızlığı gidermeye yardımcı olur.

Keten tohumu zayıflamak için nasıl tüketilmelidir, keten tohumu ile zayıflama yöntemleri nelerdir?

1.Yöntem: keten tohumunun zayıflatma etkisinden faydalanmak için yemeklerden önce aç karna, 1 kaşık ezilmiş keten tohumunu ağzınızda çiğneyin. Sonrasında üzerinde bir bardak su için. Bu şekilde keten tohumu daha kolay mideye ulaşacak ve sindiriminiz kolaylaşacaktır.

2. Yöntem: keten tohumunun kaynatılarak spordan önce içilmesi kilo vermenize yardımcı olabilir. Aynı zamanda gece yakılan kaloriler geri alınmadığında tendom kısımlarında ağrı meydana getirir. Spordan sonra gece yatmadan önce 1 yemek kaşığı keten tohumu yemek ağrılarınızın azalmasına yardımcı olacaktır.

3. Yöntem: keten tohumunu yoğurtla karıştırarak yemek sağlıklı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olmaktadır. Ancak yoğurtlu keten tohumunu bir öğün olarak değil, diyet listelerine eklenerek tüketilmelidir. Aksi takdirde sağlıksız beslenmiş olursunuz.

4. Yöntem: keten tohumunu aynı zamanda kavurarak da pişirebilirsiniz. Kavrulmuş keten tohumu yağ asitlerini salacak, bu şekilde tüketmeniz halinde az yağ alacak ve kolesterol sorununuz giderilene kadar zayıflamanıza yardımcı olacaktır.

Zayıflamak için yulaf ezmesi nasıl yenir?

Çoğunlukla bal ile beraber karıştırarak lezzetli bir karışım oluşturabilirsiniz. Bir kase yoğurdun içine yulaf ezmesi ekleyip öğün aralarında tüketebilirsiniz. Serpme halinde yemeklerinize baharat atar gibi kullanabilirsiniz. Süt ile karıştırarak tarçın ilave edebilirsiniz.

Zayıflamak için yulaf ne zaman yenmeli?

Sabah, öğle ve akşam olmak üzere bütün öğünlerde yulaf tüketilerek gerçekleştirilen sağlıklı ve etkili yulaf diyeti listesini uygularken; sebze, meyve yahut yağsız et gibi kalori miktarı açısından düşük besin/gıdaları tüketmeniz gerekmektedir.