Denizden yemek takımı ve oturma grubu çıktı
Antalya’da düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğinde, Antalya Balıkçı Barınağı’ndan 7 ton atık çıkarıldı. Temizlik çalışmasında deniz dibinden 60 araç lastiği, yemek takımı, oturma grubu ve demir korkuluk çıkarıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, Antalya Valiliği koordinasyonunda yürüttüğü ‘Antalya Deniz Çöpleri Eylem Planı’ kapsamında düzenlenen kıyı ve deniz dibi temizliği etkinliğinin üçüncü etabı, Antalya Balıkçı Barınağı’nda gerçekleştirildi.
Etkinliğe Konyaaltı Belediyesi, Antalya Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü, QTerminals, Akdeniz Yunus Dalış, Neta Cankurtaran, Vertical Diving Deep Walker Diving, Denizcilik Platformu ile gönüllü dalgıçlar katıldı. Etkinliğe Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri de destek verdi.
Temizlik çalışmasının ardından deniz dibinden 60 araç lastiği, yemek takımı, bahçe oturma grubu, demir korkuluk, plastik ve cam şişeler ile çeşitli metal atıklar çıkarıldı. Etkinlik sonunda yaklaşık 7 ton atığın toplandığı belirtildi. Çıkarılan atıklar farkındalık oluşturulması amacıyla alanda sergilendi.