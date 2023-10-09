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Kadın - Aile Zayıflama yoğurdu! O ilaç gibi iyi gelecek: Hindistan cevizi yağı ile 3 günde 2 kilo verin! Bu fayda edecek
Kadın - Aile

Zayıflama yoğurdu! O ilaç gibi iyi gelecek: Hindistan cevizi yağı ile 3 günde 2 kilo verin! Bu fayda edecek

Yeniakit Publisher
2023-10-09 15:29:00 - 2023-10-09 15:50:55
Zayıflama yoğurdu! O ilaç gibi iyi gelecek: Hindistan cevizi yağı ile 3 günde 2 kilo verin! Bu fayda edecek

Fazla kilolarından şikayetçi olan herkes hızlı bir şekilde zayıflamanın yollarını arıyor. Pek çok kişinin satın aldığı ürünlerin fiyatları çok pahalı olabiliyor. Kilo vermek için bu tarifi deneyin. Hem ucuz Hem de 3 günde 2 kilo verdiren ve çok faydalı tarif!

Zayıflama Yoğurdu Tarifi İçin Malzemeler

1 kase hazır yoğurt yada ev yapımı yoğurt
1 çay kaşığı zerdeçal
1 çay kaşığı ucu nane
Limon suyu ( isteğe bağlı )
Pul biber ( isteğe bağlı )

Zayıflama Yoğurdu Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle yoğurdumuzu kaseye ekleyelim ve çırpalım.
Daha sonra zerdeçal, nane, pul biber, limon suyunu karıştıralım .
Dolapta 5 dakika dinlendirelim daha sonra afiyetle yiyelim.

Hindistan cevizi yağı yenilebilir yağlardan biridir ve küçük hindistan cevizi ağacının olgun meyvelerinden (daha doğrusu tohumlarından)olur.

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