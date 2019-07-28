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Zavallı eşeği aç, susuz halde çocuk parkına terk ettiler

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan bir parka terk edilen eşek, belediye ekipleri tarafından korumaya alındı.

28 Temmuz 2019 Pazar 17:14
Zavallı eşeği aç, susuz halde çocuk parkına terk ettiler

Bursa'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çocuk parkında ağaca bağlanıp terk edilen eşek, görenleri şaşkına çevirdi. Saatlerce güneşin altında aç ve susuz kalan eşek, belediye ekiplerince bakım ve tedaviye alındı.

Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi'ndeki Papatya Çocuk Parkı'nda, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ağaca bağlanıp, terk edilen eşeği görenler durumu belediye ekiplerine bildirdi. Güneşin altına bırakılan eşek, yorgun düşerken olay yerine gelen Mudanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvanın aç ve susuz olduğunu belirledi. Ekipler tarafından doyurulan eşek, ardından kliniğe götürüldü. Ekipler, eşeğin kim tarafından bırakıldığını belirlemek için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 17:14
  1. Bursa
  2. Mudanya ilçesi
  3. Papatya Çocuk Parkı
  4. eşek
  5. terk edilen eşek

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