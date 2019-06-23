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Zarifoğlu ve Karakoç rahmetle yad edildi! Abdurrahim Karakoç ömrünü davasına adamış bir değerdi

Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği, merhum şairler Abdurrahim Karakoç ile Cahit Zarifoğlu'nu anma programı düzenledi. Programda konuşan Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Başkanı Gazeteci Yazar Remzi Çayır, "Biz değerlerimize sahip çıkarak milli ve yerli şahsiyetlerimizi gelecek nesillere aktarabilirsek, istikbalimiz daha güzel olacak." dedi.

23 Haziran 2019 Pazar 11:46

 Taha Emre Özdemir   yeniakit.com.tr 

Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği, merhum Cahit Zarifoğlu ile Abdurrahim Karakoç'u anma programı düzenledi. Moderatörlüğünü Gazeteci Yazar Remzi Çayır'ın yaptığı programa, Sanatçı Hasan Sağındık ile Eğitimci Yazar Tarık Sezai Karatepe de konuşmacı olarak katıldı.

Gazeteci Yazar Remzi Çayır, "Yerli ve milli değerlerimizi gelecek nesillere aktarabilmek adına bu programları önemsiyoruz. Biz değerlerimize sahip çıkarak gelecek nesillere aktardıkça istikbalimiz daha güzel olacak." dedi.

"Merhum Karakoç, hayatını davasına adadı"

"Abdurrahim Karakoç hayatını davasına adadı." diyen Çayır, "Onun davası Türk Milleti'nin bağımsız, hiçbir emperyal güce dayanmadan ayakları üzerinde yaşaması ve ilelebet hür olmasıydı. Gelecekte de nice Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'lar çıkacaktır. Türk Milleti ve Ümmet ilelebet var olacak." ifadelerini kullandı.

'Karakoç'un şiirleri ile nice nesiller yetişecek'

Programın konuşmacılarından Sanatçı Hasan Sağındık, Abdurrahim Karakoç ile Cahit Zarifoğlu'nun edebiyat dünyasının önemli isimlerinden olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Abdurrahim Karakoç hocamla 20 yıl kadar komşuluğum oldu. Aynı zamanda onun şiirlerini en çok besteleyen kişiyim. Biz de dahil olmak üzere birçok nesil onun şiirleri ile yetişti. Onun şiirleri ile nice nesiller yetişecektir diye düşünüyorum."

'Onları anlatmaktan şeref duydum'

Programa konuşmacı olarak katılan bir diğer isim Eğitimci Yazar Tarık Sezai Karatepe de Abdurrahim Karakoç ile Cahit Zarifoğlu'nu anlatmaktan şeref duyduğunu belirtirken, "Böyle bir programda önemli düşünce adamlarımızı genç nesle aktarmaktan mutluluk duyduk." dedi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 11:46
  1. Cahit Zarifoğlu
  2. Abdurrahim Karakoç

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