Zara kimin hangi ülkenin? Zara ekmek reklamı ne?

Pek çok ülkede mağazası bulunan, ülkemizde de satış yapan Zara isimli firma yeni sezon ürünlerinin tanıtımında ekmek kullandı. Ekmeği ayaklar altına alan Zara’nın hangi ülkeye ait olduğu merak ediliyor.

Zara ekmek reklamı ne?

Zara ayakkabı, sandalet reklamında ekmek kullandı. Zara'nın ekmeği ayaklar altına aldığı afişlerin, ürün fotoğraflarının ardından sosyal medyada #zarahaddinibil etiketiyle paylaşımlar yapılıyor.

Zara kimin hangi ülkenin?

Zara, İspanya merkezli giyim ve aksesuar markasıdır. 1975 yılında Arteixo, Galiçya'da Amancio Ortega ve Rosalía Mera tarafından kurulmuştur. 2017 yılı itibarıyla dünya genelinde 93 ülkede 2.200'ün üzerinde mağazası vardır. Türkiye'de ise 42 mağazası bulunmaktadır. Inditex grubu bünyesinde yer alan Zara grubun en büyük şirketidir. Inditex grubunda Zara ile beraber; Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Uterqüe, Stradivarius, Zara Home ve Bershka markaları da yer almaktadır.