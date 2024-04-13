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Dünya Zaporojye Bölgesi Valisi: Ukrayna bombaladı, ölü ve yaralılar var
Dünya

Zaporojye Bölgesi Valisi: Ukrayna bombaladı, ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2024-04-13 05:03:00 -
Zaporojye Bölgesi Valisi: Ukrayna bombaladı, ölü ve yaralılar var

Zaporojye Bölgesi Valisi Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna'nın Zaporojye'de yer alan Tokmak kentindeki bir yerleşim alanını bombalaması sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Zaporojye Bölgesi Valisi Yevgeniy Balitskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesindeki Tokmak kentindeki bir yerleşim alanını bombalaması sonucu biri çocuk çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Balitskiy, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Tokmak kentindeki çok katlı apartmanların bulunduğu yerleşim alanını bombalaması sonucu aralarında bir çocuğun da olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de ağır yaralandı” ifadelerini kullandı.

Balitskiy, itfaye ekiplerinin bombardıman sonucunda çıkan yangını söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, bölgedeki 25 özel konut ve 9 apartmanın doğalgazsız kaldığını kaydetti.

Yeni saldırı tehdidinin devam ettiğine dikkat çeken Balitskiy, tüm mağdurlara her türlü yardımın sağlanacağını vurguladı.

Rusya Kamu Odası Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Ukrayna ordusunun Tokmak kentine yönelik bombardımanında 1’i çocuk 6 kişinin öldüğü en az 20 kişinin de yaralandığını bildirdi.
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