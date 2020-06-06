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Aktüel

Zanlı koca ölen eşini suçladı

Eskişehir’de eşini öldürdüğü iddia edilen Ferhat Fidan savunmasında eşinin kendisini öldürdüğünü belirterek, "Aramızda çıkan tartışmanın ardından eline geçirdiği bıçağı vücuduna sapladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 12:32:25 -
Zanlı koca ölen eşini suçladı

Eskişehir’de eşini öldürdüğü iddia edilen Ferhat Fidan savunmasında eşinin kendisini öldürdüğünü belirterek, "Aramızda çıkan tartışmanın ardından eline geçirdiği bıçağı vücuduna sapladı. Kanlar içinde yere yığıldığını gördüm. Kendi, kendini bıçakladı" dedi.


Tutuklu Ferhat Fidan’ın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile dün görülen ilk duruşmaya katılan Ferhat Fidan, üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, eşinin kendisini öldürdüğünü iddia etti. Eşini öldürmediğini belirten Fidan, "Aramızda çıkan tartışmanın ardından eline geçirdiği bıçağı vücuduna sapladı. Kanlar içinde yere yığıldığını gördüm. Hemen alt katımızda ki komşulara durumu bildirip, yardım istedim. Onlar da eve geldi. Ambulansı ile hastaneye götürdük. Onu ben öldürmedim. Kendi, kendini bıçakladı" diye konuştu.


Öte yandan mahkeme tarafından tanık ifadelerinin alınması için duruşma ileri bir tarihe erteledi.


Olay, 16 Şubat 2020 tarihinde Eskişehir’de yaşayan Hafize ve Ferhat Fidan arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Çiftin kavga ettiği sırada bıçaklanarak ağır yaralanan Hafize Fidan götürüldüğü Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Bir kargo firmasında çalışan Ferhat Fidan ise gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine koyulan Ferhat Fidan hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istendi.

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