Zaniolo'dan kötü haber! 'Olmuyor' diyerek duyurdu... Bir garip açıklama

Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo için şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. İtalyan futbolcunun ev tutma teklifine, "Zaten sezon sonu ayrılacağım" diyerek olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, henüz resmi maça çıkmadan gündem olmaya devam ediyor. Sarı kırmızılıların 15 milyon euro bedelle Roma'dan transfer ettiği İtalyan yıldız ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Takvim Gazetesi'nde yer alan iddiaya göre; Cimbom'un yeni yıldızı, Başkan Dursun Özbek'in sahibi olduğu Point Hotel'de kalıyor. Sarı-Kırmızılı yöneticiler İtalyan yıldıza, "Daha rahat edebilmen için sana ev tutalım. Daha düzenli yaşarsın" teklifinde bulundu ancak beklemedikleri bir cevapla karşılaştı.

İtalyan yıldız, sarı kırmızılı kurmayların bu önerisine "Kaldığımız otelde mutluyum. Zaten sezon sonunda gideceğim" yanıtı verdi.

Milano ekibinin sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı ve reddedemeyeceği bir teklif sunacağı iddia ediliyor.

Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, Zaniolo'nun sözleşmesine 35 milyon euro'luk serbest kalma bedeli ekletmişti.

Sarı-Kırmızılılar sezon sonunda oyuncusunu elden çıkarırsa yüzde 20'lik kar payının Roma'ya verilmesi sonucu 16 milyon euro kazanacak.

Deprem felaketi sırasında Galatasaray için Türkiye'ye gelen Zaniolo sessiz sedasız Aslan olmuştu.Yıldız isim, depremzedelere yardım için düzenlenen seferberlikte yer almış ve tüm taraftarların takdirini kazanmıştı.

Transfermarkt verilerine göre 30 milyon euro değeri olan İtalyan yıldızın sözleşmesi 2027'de bitiyor.

Roma, yıldız futbolcuyu diğer bir İtalyan devi Inter'den 2018 yılında 6.7 milyon euro karşılığında renklerine katmıştı.

Öte yandan, Zaniolo'nun Cimbom'a transferi sonrası yıldız ismin İtalyan devi Milan'ın yöneticisi efsane isim Paolo Maldini'ye Türkiye'ye gelmeden önce bir görüşme yaptığı iddiası geçtiğimiz günlerde ortaya atılmıştı. Çıkan haberlere göre, ocak ayı transfer döneminin son günlerine kadar Milan'ı beklediği için teşekkür etti.

İkili, Milan'ın Galatasaray ile olan sözleşmesinde yer alan 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödeyip ödememeyi ciddi olarak değerlendireceği Haziran ayında bir araya gelmeyi kararlaştırdı. Ancak, bu durum, Nicolo Zaniolo'nun Türkiye'deki performansına bağlı.