Zammı sureler hangileri? Namazada okunan sırasıyla zammı sureler

Zammı sureler hangileri?

Zammı sure okumak ile ilgili hadisler mevcuttur, bu hadislere göre surelerin sırası, surenin kısalığı uzunluğu, surelerin atlanarak okunması gibi konulara dikkat edilerek sünnete rivayet edilmesi önemlidir.

Namaz kılarken sureleri, Kur’an-ı Kerim’deki sıralandığı gibi okumak uygundur.

Hiç sure atlamadan sırasıyla okumak daha iyidir.

Sure atlanarak okunacak ise iki veya daha fazla sure atlanarak okumak daha uygundur.

Birinci okunan sure yani ilk rekatta okuduğun sure diğerlerine göre daha uzun olmalıdır.

Fatiha suresini namazlarda okumak vacip olduğu için Fatiha süresi zammı sure sayılmaz.

Bazı din alimleri namazlarda, ikinci rekatta birinci rekattan daha uzun sure okumanın mekruh olduğunu söylemektedir. Bilerek okunmazsa mekruh olmaz ve okunmaya başlanmışsa artık terk edilmez, devam edilir. (Halebi)

İlmihal kitaplarında her rekatta aynı sureyi okumak mekruhtur yazmaktadır. Özellikle namaz kıldıran imamın aynı namazların aynı rekatlarında, aynı sure ve ayetleri okumayı adet edinmesi mekruhtur.

Namazda okunan zammı surelerin sıralaması

1. Fil Suresi

2. Kureyş Suresi

3. Maun Suresi

4. Kevser Suresi

5. Kafirun Suresi

6. Nasr Suresi

7. Tebbet Suresi

8. İhlas Suresi

9. Felak Suresi

10. Nas Suresi