Zammı sure nedir?

Namazlarda Fatiha Suresi’nden sonra okunan kısa surelere, en az üç ayete veya en az üç ayet uzunluğundaki bir ayete verilen isimdir. (Fil Suresi, Kureyş Suresi, Maun Suresi, Kevser Suresi, Kafirun Suresi, Nasr Suresi, Tebbet Suresi, İhlas Suresi, Felak Suresi, Nas Suresi)

Zamm-ı sure Kuran-ı Kerim’de geçen namazda okuduğumuz sureler veya bu surelerin içindeki ayetler olarak adlandırılan genel bir ifadedir aslında. Bazı sureler çok uzun olduğu için namazlarda genellikle Kuran’ın son sureleri okunmaktadır. Bununla birlikte uzun olan surelerinde bazı ayetleri okunabilmektedir.

Örneğin; Ayetel kürsi sadece 1 ayettir, Bakara suresinin 255. ayetidir. Uzun bir ayet olduğu için Ayetel Kürsi namazlarda okunabilir.

Yine, Amenerrasulü ayeti, Bakara suresinin son iki ayeti olan 285. ve 286. ayetidir. Bu iki ayette namazlarda okunabilir.

“Bakara suresinin sonunda iki ayet vardır ki bir gecede okuyana onlar yeter. (Buhari)

Zammı sure uzunluğu ne kadar olmalıdır?

Namazda Fatiha suresine başka bir sure veya bir sure yerini tutacak kadar ayet ilavesi Hanefi mezhebine göre vacibdir. Şöyle ki:

Farz namazların önceki ilk iki rekatlarında Fatiha'dan sonra diğer bir sure veya bir sureye denk bir mikdar ayet okunması vacib olduğu gibi, vitir namazı ile nafile namazların her rekatında Fatiha ve Fatiha'dan sonra bir sure veya ona denk bir ayet okunması da vacibdir.

Fatiha'ya başka bir sure veya ayetin eklenmesi üç imama göre sünnettir.

Namazda Fatiha'dan sonra okunması gereken asgarî miktar, kısa üç ayet veya buna denk bir uzun ayettir. Okunan ayetlerin ille de bu kadar harf veya kelimeden meydana gelmesi gibi bir zorunluluk söz konusu değildir. En kısa ayetlerden biri olan: “Mudhammetan” ayetinin üç katı kadar uzun olan herhangi bir ayeti veya o uzunluktaki bir ayet parçasını okumak yeterlidir.

Kevser suresinin zamm-ı sure olarak okunmasının yeterli olduğunda ufak bir tereddüt söz konusu değildir. (bk. Ö. N. Bilmen, İslam İlmihali, s.129; İSLAM ilmihali, s.241).