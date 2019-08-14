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Zamlı tarifeler enflasyonu zıplattı

Yurt içi turlardaki fiyat artışları yerli turistleri kara kara düşündürürken, yetkililer eylül ve ekim aylarında seyahat etmenin, tatil yapmanın daha ekonomik olacağını belirtiyor.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:50
Zamlı tarifeler enflasyonu zıplattı

 Buğra Kardan 

Yurt içi turların fiyatlarının belirgin artışı, yerli turistleri düşündürüyor. Temmuzda yüzde 29,18’le zam rekortmeni olan turlar, turistlerin tatil planlarını gözden geçirmelerine sebep oluyor.

Kampanyalar takip edilmeli

Tur şirketlerinin yetkilileri; eylül ve ekim aylarında seyahat etmenin, tatil yapmanın daha ekonomik olacağını belirtiyor. Aynı yetkililer, online ortamdan fiyat karşılaştırmalarının yapılması, indirim kampanyalarının yakından takip edilmesi uyarısında da bulunuyor. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu da otel fiyatlarının global para birimleri Dolar ve Euro’ya dayalı olduğuna işaret etti. Türkiye’de hizmet veren konaklama mekânlarının tarifelerinde Euro’nun belirleyici olduğunu kaydeden Polatoğlu, “Bu durum oda fiyatlarının her sene önemli oranda artmasına yol açıyor” dedi. Oda fiyatlarının artışının Türkiye’nin aleyhine değil, lehine olduğunu vurgulayan Polatoğlu, “2019’da 50 milyon turisti konuk edeceğiz. 50 milyon turistin harcayacağı para 52 sektörü güçlendirecek. Her şeyin ötesinde ülkemize Dolar ve Euro gelecek. Böylece cari açığımız bir miktar kapanacak” diye konuştu.

Sezon 10-12 aya yayılsın

Otellere paralel olarak kültür turlarının da fiyatlarının arttığına dikkat çeken Polatoğlu, şunları söyledi: “Tabii temmuz-ağustos döneminde turlara katılmak maliyetli. Bu nedenle eylül-ekim aylarında turlara iştirak etmek daha iyi bir tercih. Çünkü fiyatlar üçte bir geriliyor. Unutmayalım ki ülkemizde 8 ay denize girilebiliyor. Tatil sezonu 10-12 aya yayılabiliyor. Bu bağlamda önemli girişimlerde bulunuluyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın okul tatillerinin sayısını ikiden dörde çıkarması olumlu bir adım. Turistlerin de, operatörlerin de, otelcilerin de lehine bir durum.

Karadeniz ilgi odağı

Tur fiyatlarına da değinen Polatoğlu, şu açıklamaları yaptı: “Karadeniz turları revaçta. Trabzon-Batum hattı Araplar tarafından merak ediliyor. Bu merak ve ilgiden ötürü fiyatlarda bir artış söz konusu. Şu anda bir haftalık Karadeniz turları 2 bin ila 2 bin 200 liradan satışa sunuluyor. Güneydoğu Anadolu turları da yerli turistlerce tercih ediliyor. Bu turlar için bin 750 ila 2 bin 250 lira bedel biçiliyor. Dört günlük Kapadokya seyahati de 550 liraya mâl oluyor. Ege’ye yolculuk için ise minimum 550 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. İstanbul’a yakın olan Bozcaada ve Gökçeada turları ise 150-200 liradan fiyatlanıyor.

57 zincirde 628 otel var

Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) araştırmasına göre ülkemizde 57 otel zinciri faaliyet gösteriyor. 44’ü yerli, 13’ü yabancı olan bu zincirlere bağlı 628 tesiste oda sayısı 145 bin 450’yi buluyor.

Tatilcilere önemli tavsiye

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Erdem, beş yıldızlı otellerin fiyatlarının Euro’ya endeksli olduğunu ve bütçeleri sarstığını dile getirdi. Erdem, yerli turistlere “Kıyılarda fiyatlar, TL’ye endeksli, konforlu ve ekonomik mekânlar da var. Buralara yönelmenizde yarar görüyoruz” tavsiyesinde bulundu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:50
  1. Trabzon
  2. İstanbul
  3. Yurt içi turlar
  4. Tur şirketleri
  5. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu
  6. otel fiyatları
  7. Milli Eğitim Bakanlığı
  8. Turizm Bakanlığı
  9. Tur fiyatları
  10. Karadeniz turları
  11. Güneydoğu Anadolu turları
  12. yerli turistler
  13. Bozcaada
  14. Gökçeada
  15. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB)
  16. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Erdem
  17. beş yıldızlı oteller
  18. otel zinciri

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