Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur maaşlarının ne zaman yatacağı konusunda açıklamada bulundu. Kabine toplantısının ardından pek çok kişi “Zamlı memur maaşları ne zaman yatar?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, memur maaşları bayramdan önce yatar mı?
Uzun zamandır beklenen kabine toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarıyla ilgili konuştu. Peki, memur maaşları hangi gün yatacak?
Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek" dedi.