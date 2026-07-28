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Daha önce bulmuşlardı: Şimdi petrol için gözlerini oraya diktiler

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Daha önce bulmuşlardı: Şimdi petrol için gözlerini oraya diktiler

Daha önce Akdeniz il sınırları içerisinde petrol bulan Arar Petrol'den flaş bir başvuru geldi. Şirket şimdi orada petrol aramak istiyor. İşte detaylar...

#1
Foto - Daha önce bulmuşlardı: Şimdi petrol için gözlerini oraya diktiler

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Siirt ve Batman’daki bir saha için petrol arama ruhsatı talep edildi.

#2
Foto - Daha önce bulmuşlardı: Şimdi petrol için gözlerini oraya diktiler

Arar Petrol AŞ, Siirt ve Batman illerinin sınırlarında yer alan N42-a2, a3, a4 no.lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) başvurdu.

#3
Foto - Daha önce bulmuşlardı: Şimdi petrol için gözlerini oraya diktiler

MAPEG söz konusu şirketin talebinin 22 Temmuz 2026 tarihli dilekçe ile kuruma ulaştığını duyurdu.  Kaynak: Arar Petrol, Siirt ve Batman’da petrol aramak istiyor

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