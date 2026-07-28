Daha önce bulmuşlardı: Şimdi petrol için gözlerini oraya diktiler
Daha önce Akdeniz il sınırları içerisinde petrol bulan Arar Petrol'den flaş bir başvuru geldi. Şirket şimdi orada petrol aramak istiyor. İşte detaylar...
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Daha önce Akdeniz il sınırları içerisinde petrol bulan Arar Petrol'den flaş bir başvuru geldi. Şirket şimdi orada petrol aramak istiyor. İşte detaylar...
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Siirt ve Batman’daki bir saha için petrol arama ruhsatı talep edildi.
Arar Petrol AŞ, Siirt ve Batman illerinin sınırlarında yer alan N42-a2, a3, a4 no.lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) başvurdu.
MAPEG söz konusu şirketin talebinin 22 Temmuz 2026 tarihli dilekçe ile kuruma ulaştığını duyurdu. Kaynak: Arar Petrol, Siirt ve Batman’da petrol aramak istiyor
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