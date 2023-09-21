Zamlı maaş tablosu! Açıklanan zam oranına göre maaşlar şekillendi

Türkiye'de memur maaşları Toplu Sözleşmedeki zam oranı ve enflasyon farkı ile belirleniyor.

Emeklilerin maaş zamları ise enflasyon farklarına endeskli olarak açıklanıyor.

Bu maaş zamları ocak ve temmuz ayları olmak üzere iki kez yapılıyor.

İşçilere verilecek en düşük maaş olarak tanımlanan asgari ücret belirlenmesi ise yılda bir kez uygulanıyor. Geçen yıl gibi enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde iki kez de zamlanabiliyor.



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Şu anda geçerli olan en düşük maaşlar

En son Temmuz 2023'te en düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olarak açıklandı.

En düşük memur ekmeklisi maaşı 9 bin 876 bin lira olarak belirlendı.

En düşük SSK emeklisinin maaşı 7 bin 500 lira olmuştu. Kök maaşı bu rakamın altında kalanlar en az bu rakam kadar maaş almaya devam etti.

Özel sektörde geçerle olan ve milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret ise 11 bin 403 lira olarak uygulandı.

Yüzde 50 zam uygulanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın en son Ankara'da gazetecilere verdiği beyanata göre maaşlara ilk yapılacak zammın oranının yüzde 50 olduğu yayınlandı.

Mevcut memur ve emekli maaşları ile asgari ücretin yeni rakamlarının yüzde 50 zamlanması bekleniyor.

Yüzde 50 zam oranı göre yeni maaşlar

Bakan Işıkhan'ın verdiği zam oranı ile yeni maaşların olası rakamlarının tablosu hesaplandı.

Buna göre, en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 33 bin 25 bin liraya çıkacak.

En düşük memur ekmeklisi maaşı 9 bin 876 bin liradan 14 bin 814 liraya çıkacak.

En düşük SSK emeklisinin maaşı 7 bin 500 liradan 11 bin 250 liraya çıkacak.

Asgari ücret ise 11 bin 403 lira 17 bin 104 liraya yükselecek.

Farklı görevlerdeki memur maaşları da bu doğrultuda artmaya devam edecek.