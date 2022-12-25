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Ekonomi Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?
Ekonomi

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

2023 yılı asgari ücret zam oranı belli oldu. Asgari ücretli çalışanlar ise zamlı maaşların ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, zamlı asgari ücret ocak ayında mı şubat ayında mı ödenir?

Yeniakit Publisher
2022-12-25 19:02:00 -
Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zam oranı belli oldu. 2023 yılında asgari ücret brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak belirlendi. Peki, asgari ücret ne zaman zamlı yatacak?

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

Asgari ücrete 1 Ocak 2023 itibariyle artış yapıldı. Zamlar ocak maaşlarına yansıyacak. Bu sebeple zamlı maaşlar şubat ayında vatandaşların hesaplarına yatırılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücretin detaylarıyla ilgili bilgileri paylaştı.

Buna göre, brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücretin 8 bin 506 lira 80 kuruşunu net asgari ücret, 1401 lira 12 kuruşunu SGK Primi ve 100 lira 8 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu. Bu rakamın 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşu SGK Primi (işveren payı), 200 lira 16 kuruşu işveren işsizlik sigorta primi kalemlerinden oluştu.

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