  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte Montella'nın tazminatı! Haiti ile birlikte en erken veda eden takım olduk! Büyük utanç... Ülke yangın yerine döndü! Kamyonlarla yolları kapattılar! Büyük hayal kırıklığı: Neden Arda Güler'in dublörü gitti? ABD uçağını mı kaçırdı? Bu iddia çok konuşulur: İşte Montella'nın yerine gelecek isim! Sözleşmesini bu yüzden mi uzatmıyor? Karadenizli yine yaptı yapacağını: Yeşilin göbeğinde göz kamaştıran ev Gilaburu meyvesi ne ise yarar? Böbrek taşına yararı şaşırttı... Doğruysa durum vahim... Uğurcan Çakır hakkında gündem olan iddia 2 bal markası hileli çıktı! Bakanlık isimleri tek tek ifşa etti! Solomon Kalesi turizme kazandırılmayı bekliyor! Bin 100 yıllık tarih yok olma tehlikesinde
Spor
12
Yeniakit Publisher
Doğruysa durum vahim... Uğurcan Çakır hakkında gündem olan iddia

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Doğruysa durum vahim... Uğurcan Çakır hakkında gündem olan iddia

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, tüm Türkiye'yi adeta yasa boğan bir sonuç aldı.

#1
Foto - Doğruysa durum vahim... Uğurcan Çakır hakkında gündem olan iddia

Grubun ikinci maçında Paraguay ile kozlarını paylaşan milliler, henüz maçın başında yediği şanssız golün altından kalkamadı ve turnuvaya grup aşamasında veda etmesi kesinleşti.

#2
Foto - Doğruysa durum vahim... Uğurcan Çakır hakkında gündem olan iddia

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında savunmamızın hatası pahalıya patladı. Millilerin kendi yarı sahasından çıkarmakta zorlandığı topu kapan Paraguaylı yıldız Enciso, ceza yayı önünde bekleyen Galarza'yı gördü.

#3
Foto - Doğruysa durum vahim... Uğurcan Çakır hakkında gündem olan iddia

Galarza'nın uzaktan vurduğu sert şutta top köşeden filelerle buluştu ve bu gol maçın skorunu belirledi: 1-0. Son maçlar öncesinde puanla tanışamayan Türkiye, havlu atmış oldu.

#4
Foto - Doğruysa durum vahim... Uğurcan Çakır hakkında gündem olan iddia

Dünya Kupası’nda geride kalan iki maç sonunda kalesinde toplam 3 gol gören kaptan Uğurcan Çakır, performans istatistiklerinde olumsuz bir tablonun zirvesinde yer aldı.

#5
Foto - Doğruysa durum vahim... Uğurcan Çakır hakkında gündem olan iddia

FIFA verilerine göre başarılı eldiven, kalesine gelen şutlara oranla turnuvanın en düşük kurtarış yüzdesine sahip kalecisi oldu.

#6
Foto - Doğruysa durum vahim... Uğurcan Çakır hakkında gündem olan iddia

Uğurcan Çakır’ın her iki maçtaki performansı eleştiri oklarını üzerine çekerken, spor spikeri Elis Buse Araç canlı yayınları ve spor kamuoyunu sallayacak bir değerlendirmede bulundu.

#7
Foto - Doğruysa durum vahim... Uğurcan Çakır hakkında gündem olan iddia

Uğurcan'ın golleri çok geç fark ettiğini öne süren Araç, genç kalecinin görme problemi yaşıyor olabileceğini iddia etti.

#8
Foto - Doğruysa durum vahim... Uğurcan Çakır hakkında gündem olan iddia

Elis Buse Araç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

#9
Foto - Doğruysa durum vahim... Uğurcan Çakır hakkında gündem olan iddia

"Uğurcan Çakır’ın Avustralya ve şimdi de Paraguay maçında yediği gol birebir aynı.

#10
Foto - Doğruysa durum vahim... Uğurcan Çakır hakkında gündem olan iddia

Top kaleye gelirken belli bir noktadan sonra harekete geçiyor.

#11
Foto - Doğruysa durum vahim... Uğurcan Çakır hakkında gündem olan iddia

Çok rahat tutabileceği topları çok geç fark ediyor. Gözlerinde 'miyop' durumu olabilir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İki yolcu treni çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Dünya

İki yolcu treni çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

İngiltere'nin Bedford kentinde Londra'ya doğru giden iki trenin çarpışması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken resmi olarak ..
Neden kabul edilmediği açıklandı! Cemil Tugay'dan AK Parti'ye başvuru
Siyaset

Neden kabul edilmediği açıklandı! Cemil Tugay'dan AK Parti'ye başvuru

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den istifa sürecinin ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Murat Gezici, Tugay..
Rakiplerimiz karşı karşıya geldi! ABD puanını 6 yaptı
Spor

Rakiplerimiz karşı karşıya geldi! ABD puanını 6 yaptı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Futbol Takımımızın rakiplerini karşı karşıya getiren dev mücadelede gülen taraf ev sahibi ABD old..
CHP'li Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet çarkı patladı! Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi tutuklandı!
Gündem

CHP'li Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet çarkı patladı! Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi tutuklandı!

İzmir'deki CHP belediyelerindeki yolsuzluk sarmalına bir yenisi daha eklendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Seferihisar..
Caner Erkin futbol hayatını noktaladı
Spor

Caner Erkin futbol hayatını noktaladı

Bir dönem Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen eski milli futbolcu Caner Erkin, 37 yaşında kariyerini sonlandırdı.
Bir belediyeye daha operasyon: Başkan dahil 41 kişi gözaltına alındı
Gündem

Bir belediyeye daha operasyon: Başkan dahil 41 kişi gözaltına alındı

CHP'li Adalar Belediyesi'ne düzenlenen operasyon sonrası kirli rant çarkı resmen ifşa oldu. Rüşvet ve usulsüz ruhsat şebekesi ortaya çıkarıl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23