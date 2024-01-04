Zamlar tek tek hesaplandı! İşte mesleklere göre 2024 maaşları

2024 Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu. TÜİK'in verilerine göre Aralık'ta enflasyon aylık yüzde 2.93 yıllık yüzde 64.77 oldu. Memur ve memur emeklilerine yüzde 46,55 oranında zam, SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine ise yüzde 37,55 oranında zam yapılması bekleniyor. Peki en düşük emekli, memur, polis, bekçi, öğretmen maaşı ne kadar, kaç lira oldu? İşte mesleklere göre zam tablosu 2024…

Memur ve memur emeklilerine yüzde 49,25 oranında zam, SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine ise yüzde 37,57 oranında zam yapılacak.

En düşük memur maaşı 32.960 lira oldu. En düşük memur emeklisi maaşı 14 bin 742 TL oldu.

2023 yılı Temmuz ayında 31 bin 763 TL alan 7’ye 1 kademesindeki bir araştırma görevlisinin maaşı yüzde 49.25 oranında artışla 56.361,27 TL oldu.

1’e 4 kademesindeki uzman doktorun maaşı 54 bin 959 TL’den 82.026,30 TL’ye çıkacak.

1’e 4 kademesindeki bir mühendis 2023 yılı Temmuz ayında 33 bin 122 TL alıyorken, 49.434,58 TL maaş alacaklar.

Ara dönemde 31 bin 562 TL alan 1’e 4 kademesindeki bir avukatın maaşı, 47.106,28 TL alacak.

1’e 4 derecesindeki bir genel müdürün maaşı Temmuz ayında 53 bin 560 TL seviyesindeyken, 79.938,3 TL alacak.

Temmuz ayında 32 bin 451 TL maaş alan lisans mezunu şube müdürünün maaşı, 48.433,11 TL olacak.

1’e 4 kademesindeki bir öğretmenin maaşı 26 bin 654 TL’den, 39.781,09 TL’ye çıkacak.

3’e 1 kademesindeki bir başkomiserin maaşı 32 bin 626 TL’den, 48.694,30 TL maaş alacak.

8’e 1 derecesindeki bir polis memurunun maaşı temmuz ayında 29 bin 525 TL’den, yüzde 49.25 oranında artışla 44.066,06 TL’ye yükselecek.

5’e 1 kademesindeki bir hemşirenin maaşı temmuz ayında 26 bin 440 TL seviyesinden, 39.461,7 TL seviyesine yükselecek.

1’e 4 derecesindeki bir vaizin maaşı temmuz ayında 27 bin 620 TL seviyesinden, 41.222,85 TL seviyesine yükselecek.

1’e 4 derecesindeki birinci sınıf bir kaymakamın maaşı temmuz ayında 50 bin 214 TL iken, 74.944,39 TL maaş alacaklar.

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