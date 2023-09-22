Zambiya'da bilim insanları topladığı örneklerle dünyaya duyurdu: 500 bin yıllık ahşap bir yapı bulundu! Ülke şaşkına döndü

Haftalık yayınlanan Nature dergisindeki bir makalede Zambiya'da bir nehir kıyısında yaklaşık 500 bin yıllık bir ahşap bulunduğu açıklandı. Makalede, ahşabın yarım milyon yıl önce bir yapı inşasında kullanıldığına dair bulgulara yer verdi.

Araştırmacıların elde ettiği bulguların 'taş devri' insanlarının barınaklara benzer yapı inşa etmiş olabileceğine işaret ettiği kaydedildi. Arkeologlar, gündemi altüst edecek iddialarda bulundu. Araştırmalar devam ederken akılalmaz detaylar bilim insanlarının gözüne çarpıyor. Uzmanlar, tarihi keşif ile eski insanların basit ve göçebe bir hayat sürdüklerine dair inançların değişebileceğini savunuyor.

Liverpool Üniversitesi arkeologlarından ve İnsanlığın Derin Kökleri (Deep Roots og Humanity) projesi liderlerinden Larry Barham söz konusu ahşabı inceleyerek, "Bu bulgular, atalarımız hakkındaki düşüncelerimi değiştirdi" dedi. Barham eski insanların ahşaptan yeni ve büyük bir şey yaptıklarını ifade ederek, "Zekalarını, hayal güçlerini ve yeteneklerini kullanarak daha önce görülmemiş bir şey ürettiler" dedi.

BİRBİRİNE DİK AÇILARLA DURAN TAHTA PARÇASI DA BULUNDU

Araştırmalar kazmaların da aralarında bulunduğu antik ahşap aletleri ortaya çıkardı. Ancak araştırmacılar, buldukları aletler arasında kendilerini en fazla heyecanlandıranın aletin birbirine dik açılarla duran iki tahta parçası olduğunu ifade etti.

Aberystwyth Üniversitesi Coğrafya profesörlerinden Geoff Duller, "Biri diğerinin üzerinde duruyor ve her iki tahta parçasında da çentikler var. Bu çentiklerin taş aletlerle kesildiğini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu sayede iki kütük birbirine geçerek inşaat nesneleri haline geliyor" açıklamasını yaptı.

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