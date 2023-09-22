  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Haluk Özdil'in "20 Eylül'de yerden fışkıracak" dediği şey ortaya çıktı! Bu müjdeyle Türkiye sallanacak, dünya şok geçirecek

Üstüne basa basa açıkladılar: Honda'nın yeni hibrit SUV modeli ZR-V, Türkiye'de satışa çıkıyor

Macaristan'dan AB'ye soğuk duş: Azerbaycan karşıtı ortak bildirgeyi veto etti

Gram altınla ilgili olay tahmin! '820 liralık bir değişim olacak' diyerek üstüne basa basa uyardı

BM'ye damga vuran konuşma!

Ekrem’den zorunlu spor! İstanbul’da yürümeyen merdiven çilesi

İBB Sözcüsü Murat Ongun yine çarpıttı Bizi dünyaya rezil ettiler! İşte inkar ettiği karikatür

Batı'nın planı altüst oldu! Türkiye yeni silahıyla tüm ambargoları paramparça etti

Tam 258 kez! Ermenistan kıvır kıvır kıvırdı

Sosyal medyada fitili ateşliyorlar! Şimdi de ‘stadın adı Rahmi Koç olsun’ yaygarası
Kültür - Sanat Zambiya'da bilim insanları topladığı örneklerle dünyaya duyurdu: 500 bin yıllık ahşap bir yapı bulundu! Ülke şaşkına döndü
Kültür - Sanat

Zambiya'da bilim insanları topladığı örneklerle dünyaya duyurdu: 500 bin yıllık ahşap bir yapı bulundu! Ülke şaşkına döndü

Yeniakit Publisher
2023-09-22 17:03:00 - 2023-09-22 17:17:11
Zambiya'da bilim insanları topladığı örneklerle dünyaya duyurdu: 500 bin yıllık ahşap bir yapı bulundu! Ülke şaşkına döndü

Arkeologlar, tarihi keşfin ardından antik insan hayatına yönelik düşüncelerinin keşif sonrası değiştiğini ifade etti! Uzmanlar, örneği incelediklerinde gördükleri karşısında şaşkına döndü.

Haftalık yayınlanan Nature dergisindeki bir makalede Zambiya'da bir nehir kıyısında yaklaşık 500 bin yıllık bir ahşap bulunduğu açıklandı. Makalede, ahşabın yarım milyon yıl önce bir yapı inşasında kullanıldığına dair bulgulara yer verdi.

Araştırmacıların elde ettiği bulguların 'taş devri' insanlarının barınaklara benzer yapı inşa etmiş olabileceğine işaret ettiği kaydedildi. Arkeologlar, gündemi altüst edecek iddialarda bulundu. Araştırmalar devam ederken akılalmaz detaylar bilim insanlarının gözüne çarpıyor. Uzmanlar, tarihi keşif ile eski insanların basit ve göçebe bir hayat sürdüklerine dair inançların değişebileceğini savunuyor.

Liverpool Üniversitesi arkeologlarından ve İnsanlığın Derin Kökleri (Deep Roots og Humanity) projesi liderlerinden Larry Barham söz konusu ahşabı inceleyerek, "Bu bulgular, atalarımız hakkındaki düşüncelerimi değiştirdi" dedi. Barham eski insanların ahşaptan yeni ve büyük bir şey yaptıklarını ifade ederek, "Zekalarını, hayal güçlerini ve yeteneklerini kullanarak daha önce görülmemiş bir şey ürettiler" dedi.

BİRBİRİNE DİK AÇILARLA DURAN TAHTA PARÇASI DA BULUNDU

Araştırmalar kazmaların da aralarında bulunduğu antik ahşap aletleri ortaya çıkardı. Ancak araştırmacılar, buldukları aletler arasında kendilerini en fazla heyecanlandıranın aletin birbirine dik açılarla duran iki tahta parçası olduğunu ifade etti.

Aberystwyth Üniversitesi Coğrafya profesörlerinden Geoff Duller, "Biri diğerinin üzerinde duruyor ve her iki tahta parçasında da çentikler var. Bu çentiklerin taş aletlerle kesildiğini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu sayede iki kütük birbirine geçerek inşaat nesneleri haline geliyor" açıklamasını yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünya peşinde: Büyük bir iştahla güneş panellerine tarihi rekor yatırım yapıldı! Enerji alanındaki dev adımlar
Dünya peşinde: Büyük bir iştahla güneş panellerine tarihi rekor yatırım yapıldı! Enerji alanındaki dev adımlar

Ekonomi

Dünya peşinde: Büyük bir iştahla güneş panellerine tarihi rekor yatırım yapıldı! Enerji alanındaki dev adımlar

Türkiye'ye 1 trilyon dolarlık gelir! Çok büyük 'Kuşak Yol Girişimi' projesi: Tarihi anlaşma duyuruldu
Türkiye'ye 1 trilyon dolarlık gelir! Çok büyük 'Kuşak Yol Girişimi' projesi: Tarihi anlaşma duyuruldu

Ekonomi

Türkiye'ye 1 trilyon dolarlık gelir! Çok büyük 'Kuşak Yol Girişimi' projesi: Tarihi anlaşma duyuruldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23