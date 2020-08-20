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Aktüel Zambiya Devlet Başkanı Yardımcısı Wina, Kovid-19'a yakalandı
Aktüel

Zambiya Devlet Başkanı Yardımcısı Wina, Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 13:31:14 -
Zambiya Devlet Başkanı Yardımcısı Wina, Kovid-19'a yakalandı

İSTANBUL (AA) - Zambiya'da Devlet Başkanı Yardımcısı Inonge Wina'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı bildirildi.

Devlet Başkanı Edgar Lungu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Yardımcısı Wina'nın ve kızının Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurarak geçmiş olsun dileklerini sundu.

Ülkede başkan yardımcılığı yapan ilk kadın olan Wina, 79 yaşında.

Şimdiye dek 10 bin 218 vakanın görüldüğü Zambiya'da 269 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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