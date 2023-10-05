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Siyaset Zamanında pohpohluyordunuz! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'mutfak' eleştirisi...
Siyaset

Zamanında pohpohluyordunuz! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'mutfak' eleştirisi...

Yeniakit Publisher
2023-10-05 22:35:00 - 2023-10-05 23:19:44
Zamanında pohpohluyordunuz! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'mutfak' eleştirisi...

CHP Genel Başkanlığı'na aday olan Özgür Özel, seçim sürecinde propagandasını yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'mutfak' videolarını hedef aldı.

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, medya kuruluşlarının İstanbul'daki temsilcileriyle bir araya geldi.

CHP'li Özel, koltuğuna göz diktiği Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi politika ve icraatlarını eleştiren Özel, şöyle konuştu:

"CHP'nin değişime açık bir parti olduğu tartışma götürmeyecek bir hususken, bu değişimin bir yerlerde kararlaştırılıp, mutfaktaki videolardan ya da grup toplantısında aynı anda öğrenen örgütün bu siyasete uyum gösterme ve özellikle de tartışmadan kabullenmesinin beklenmesinin örgütümüzü var eden dinamiklerle ve kendi siyasetimizin var oluşuyla çeliştiğini düşünüyoruz. Elbette CHP açılımlar yapacak, değişecek ancak bunları örgütüyle ve seçilmiş kurullarıyla tartışmadan, sürpriz şekilde ve 'Seçimi kazanmanın tek yolu bu, biz bunu yapıyoruz, siz buna uyacaksınız.' şeklinde değil, ikna ederek ve birlikte üreterek yapacağız."

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