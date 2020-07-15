Zamanında ‘cemaati savunma zamanı’ köşe karalıyordu! 15 Temmuz’da yazacak bir şey bulamayana ‘Emin Çölaşan’ denir

17/25 Aralık 2013’ye AK Parti hükümetine yönelik darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), istediğini elde edemedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İnlerine gireceğiz” diyerek FETÖ’ye karşı etkili mücadele mesajı verdi. Örgüte yönelik en etkili mücadelenin başladığı 2015 senesinde ise, ak ile kara belli oldu.

Ana muhalefet başta olmak üzere, bir kısım gruplar AK Parti karşıtlığı nedeniyle FETÖ’ye dahi destek verdi. Onlardan biri de Sözcü yazarı Emin Çölaşan oldu. Çölaşan 29 Ekim 2015 tarihinde karaladığı köşesinde, “Şimdi cemaati savunma zamanı” diyerek AK Parti düşmanlığının geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Aynı Çölaşan, bugün FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümünde, “Yazacak bir şey bulamadım” diyerek köşesini boş bıraktı.

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Çölaşan’ın skandal tutumu da masaya yatırıldı.

Sunucu Fatin Dağıstanlı, “15 Temmuz hain darbe girişminin yıl dönümünde yazacak bir şey bulamayan adam Emin Çölaşan denir” sözleriyle tepkisini dile getirirken, Ali İhsan Karahasanoğlu da Çölaşan’ın sürekli, “FETÖ’ye ilk ben dikkat çektim” edebiyatı yaptığını hatırlattı. Karahasanoğlu, “Ama gelin görün ki, hain darbe girişimi yapınca yazacak bir şey bulamıyorlar. Kendilerine sormamız lazım” dedi.

Aynı zamanda Karahasanoğlu, Çölaşan’ın 2015’te yazdığı, “Şimdi cemaati savunma zamanı” başlıklı yazıyı da hatırlatarak, “17/25 Aralık’a kadar cemaat şöyle kötü, cemaat böyle kötü diye FETÖ’yü suçlayan adamlar, o grup tam da ihanetini gösterdikten sonra, gerçek yüzünü gösterdikten sonra, CIA’ye bağlı olduklarını, illegal telefon dinledikleri, takibini yaptıkları tescillendiği an itibariyle, ‘şimdi cemaati savunma zamanı’ diye yazılar kaleme almaya başladılar.” dedi.