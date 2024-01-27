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Kadın - Aile Zaman değişti gerçekleri unuttuk!
Kadın - Aile

Zaman değişti gerçekleri unuttuk!

Yeniakit Publisher
2024-01-27 20:17:00 -

Doç.Dr.Saniye Bencik Kangal, hayatın anlamının mutluluklardan ibaret olduğunu içinde oturduğumuz evlerin büyüklüğünün hiçbir anlam taşımadığını ifade etti. Kangal’ın bu sözleri günümüzde unutmaya başladığımız değerleri bizlere hatırlattı.

Sosyal medyada 'Akademisyen Anne' olarak tanınan Doç.Dr.Saniye Bencik Kangal, yaptığı bir konuşmayla 'aile ve hayat' üzerine önemli bir nasihatta bulundu.

Teknolojinin hayatımızı ele geçirmesi, geniş aile yapısından çekirdek aileye geçiş ve hayatın anlamının maddiyatla kıyaslandığı şu günlerde, Akademisyen Anne hem yetişkinleri hem de gençleri derinden sarstı... Kangal, hayatın geçici olduğu ve ne kadar çabalarsak çabalayalım günün birinde veda sıramızın geleceğini ardımızda sadece anılar bırakacağımızın altını çizdi.

Akademisyen Anne, “Benim dedemin bir evi vardı köyde. Hep bahçede bir zeytinin altında otururdu. Gün geldi anneannemi kaybettik. Gün geldi o sağlığını kaybetti. Altı kızı var. Her ay birinde kalmak üzere ev ev dolaşmaya başladı. Bize geldiği gün dedemin son zamanlarında ben onu evimde misafir ettim. Eşim dedi ki 'Bak Saniye' dedi. Bu kadar kapının önünde bir valiz, iki torba, bir tuz lambası vardı. İşte ev dediği bir valiz olmuştu. Hayat dedeğin bir yatak Hayatın düzeni yanındaki sehpası. Sehpasının üstündeki ilaçları, peçeteleri, radyosu, telefonu... Ve sonra ne oldu? Göçtü gitti. O evler kaldı, o araziler kaldı. Hepsi geçmişte kaldı ve bize neler kaldı? Onunla hatırladığımız güzel anlar kaldı. İşte çocuklarımıza da bunları vermeliyiz. O metrekareler değil onu mutlu yapacak olan... O büyük evler değil. O bir sürü dolaplar dolusu oyuncaklar değil. Çocuklarınıza anlar, anılar, kocaman kucaklaşmalar verin. Ve onların duygularını asla görmezden gelmeyin. Günün birinde onlar bu sahneye çıkacak ve diyecek ki 'Annem her sabah saçlarımı tarar örerdi. O şeftali ellerin sıcaklığını asla unutmuyorum' diyecek” ifadeleriyle gerçeği bir kez daha herkese anımsattı.

Kangal bu sözlerin yer aldığı videosunu ise ‘Önemli olan kaç metrekare evde oturduğun değil, içine ne kadar güzel anlar sığdırdığındır’ notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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