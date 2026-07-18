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Alevler gökyüzünü kapladı! Bandırma'da plastik geri dönüşüm deposunda korkutan yangın!

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Alevler gökyüzünü kapladı! Bandırma'da plastik geri dönüşüm deposunda korkutan yangın!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, plastik geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı bir işletmede çıkan yangın, bölgede büyük bir hareketliliğe neden oldu.

#1
Foto - Alevler gökyüzünü kapladı! Bandırma'da plastik geri dönüşüm deposunda korkutan yangın!

Depodaki plastik malzemelerin alev almasıyla birlikte gökyüzünü yoğun bir siyah duman tabakası kaplarken, yangının bitişikteki diğer tesislere sıçrama ihtimali yürekleri ağza getirdi.

#2
Foto - Alevler gökyüzünü kapladı! Bandırma'da plastik geri dönüşüm deposunda korkutan yangın!

Bandırma ilçesine bağlı Hıdırköy mevkisinde bir çiftlik içerisinde bulunan geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı işletmede yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bandırma Grup Amirliği ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Depoda bulunan plastik geri dönüşüm malzemelerinin yanması sonucu yoğun siyah duman gökyüzünü kapladı.

#3
Foto - Alevler gökyüzünü kapladı! Bandırma'da plastik geri dönüşüm deposunda korkutan yangın!

Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, muhtemel risklere karşı elektrik dağıtım şirketi ekipleri de bölgede enerji akışını kesti. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 4 itfaiye aracı ve 1 su ikmal tankı ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz ve çok sayıda personel müdahale etti. Yol kenarında bulunan depoda başlayan yangının yan yana bulunan diğer üç depoya sıçramaması için ekipler yoğun çaba harcadı.

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Foto - Alevler gökyüzünü kapladı! Bandırma'da plastik geri dönüşüm deposunda korkutan yangın!

Uzun süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bir depoda hasar oluşurken, diğer depolara alevlerin sıçraması önlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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