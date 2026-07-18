Alevler gökyüzünü kapladı! Bandırma'da plastik geri dönüşüm deposunda korkutan yangın!

Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, muhtemel risklere karşı elektrik dağıtım şirketi ekipleri de bölgede enerji akışını kesti. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 4 itfaiye aracı ve 1 su ikmal tankı ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz ve çok sayıda personel müdahale etti. Yol kenarında bulunan depoda başlayan yangının yan yana bulunan diğer üç depoya sıçramaması için ekipler yoğun çaba harcadı.