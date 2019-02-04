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Zam şampiyonu çarliston biberin fiyatı pazarda düştü

Ocak ayının zam şampiyonu çarliston biberin fiyatı pazarda düştü. Pazarcılar fiyatların yüksek olmasından dolayı, tüketicilerin alışverişi az yaptıklarının bazen hiç almadıklarından şikayet ediyor. Ancak pazarcılar fiyatların bu hafta düştüğünü belirtiyor.

04 Şubat 2019 Pazartesi 17:29
Zam şampiyonu çarliston biberin fiyatı pazarda düştü

Ocak ayı enflasyon rakamlarına göre zam şampiyonu çarliston biber oldu. Yüzde 87,87 fiyatı artan çarliston biber fiyatları pazarda da el yakıyor. Semt pazarlarında fiyatı 10 lira ile 8 lira arasında değişiyor.

Fiyatı en çok yükselenler arasında yer alan patlıcan, ıspanak ve salatalık fiyatlarının da yüksekliği dikkat çekerken, pazarcılar ve tüketicilerin fiyatların bu hafta daha düşün olduğunu belirtiyor.

Ocak ayında olumsuz hava koşullarının da etkisiyle sera ürünlerinin fiyatları yükseldi. Geçen haftalarda fiyatı 18 liraya kadar çıkan çarliston biber yüzde 87.87 fiyat artışıyla Ocak ayı zam şampiyonu oldu. Çarliston biberi, yüzde 80.94 zamla patlıcan, yüzde 67.63'le ıspanak, yüzde 63.84'le sivri biber, yüzde 53.31 ile taze fasulye ve yüzde 44.31 artışlasalatalık izledi.

Pazarda çarliston biber 8-10 lira, patlıcan 6-8, ıspanak 5-6, salatalık 8, sivri biber ise 12 liradan satılıyor.

Fiyatlar geçen haftadan düşük

Pazarcılar fiyatların yüksek olmasından dolayı, tüketicilerin alışverişi az yaptıklarının bazen hiç almadıklarından şikayet ediyor. Ancak pazarcılar fiyatların bu hafta düştüğünü belirtiyor.

Fiyatların yüksek olmasından dolayı alışveriş yapamadıklarını belirten tüketiciler de fiyatların bu hafta daha düşün olduğu kanaatinde. Ancak fiyatların geçen haftaya göre düşük olmasına rağmen yine sera ürünlerinin el yaktığına dikkat çekiyor.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 17:29
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